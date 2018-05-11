Европа должна взять свою судьбу в собственные руки

Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь выступил с настоятельным призывом к проведению глубоких реформ в Европе. «Мы должны на что-то решиться, нам нужно действовать сейчас. Мы должны мобилизовать внутренние силы, чтобы по-настоящему возжелать эту Европу. Европа не должна остаться неоконченной симфонией вчерашнего дня, мы должны написать новую партитуру», — заявил Макрон, выступая с речью в четверг, 10 мая, в Ахене на церемонии вручения ему премии имени Карла Великого. Эта награда присуждается за особые заслуги в деле продвижения единства Европы.

Французский президент подчеркнул, что для реализации этой цели Европа должна быть уверенной в себе, единой и дееспособной. Европа не может перекладывать на других политических актеров принятие решений по принципиально важным вопросам, к примеру, в сфере торговли и внешней политики, сказал Макрон.

В связи с решением президента США Дональда Трампа выйти из атомной сделки с Ираном, Эмманюэль Макрон заявил, что перед Европой стоит задача установить мир и стабильность на Ближнем Востоке. «Нам нельзя просто мириться с чем-то, нам нужен европейский суверенитет», — указал он.

Одновременно президент Франции предупредил об угрозе тенденций к расколу и националистических движений в Европе. Он отметил, что в прошлом уже поступали «тревожные сигналы» в виде «Брекзита» и результатов выборов в Италии, Венгрии и Польше. «Единственное решение, которое у нас есть, — это единство. Раскол толкает нас к позиционной войне. Мечту о единстве Европы постоянно подрывают сомнения, мы должны наполнить эту мечту жизнью, иначе она умрет», — предостерег Макрон.

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