Еврокомиссия раскритиковала новые правила для журналистов в Бельгии

Еврокомиссия подвергла критике введенную властями Бельгии плату для проживающих в стране журналистов за прохождение проверок безопасности, отметив, что в случае поступления жалоб готова проверить его на соответствие европейским нормам.

Ранее работающих в Бельгии журналистов уведомили о введении новой платы в размере 50 евро в полугодие за проведение властями проверок и оценок безопасности журналистов, в том числе в преддверии евросаммитов.»Еврокомиссии не нравится закон, принятый 1 июня, и ЕК, со своей стороны, не будет вводить такую плату», — заявила в среду на брифинге представитель Еврокомиссии Мина Андреева. За более подробными комментариями она рекомендовала обратиться к Совету ЕС, который занимается вопросами организации встреч руководства стран ЕС.

При этом Андреева подтвердила, что ЕК, в случае если поступят жалобы на этот сбор, готова их рассмотреть.

«У нас есть механизмы рассмотрения жалоб и их оценки на основе законодательства», — отметила представитель Еврокомиссии.

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| 2018-08-01T17:52:03+00:00 1 августа 2018, 19:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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