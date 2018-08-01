Еврокомиссия раскритиковала новые правила для журналистов в Бельгии

Ранее работающих в Бельгии журналистов уведомили о введении новой платы в размере 50 евро в полугодие за проведение властями проверок и оценок безопасности журналистов, в том числе в преддверии евросаммитов.»Еврокомиссии не нравится закон, принятый 1 июня, и ЕК, со своей стороны, не будет вводить такую плату», — заявила в среду на брифинге представитель Еврокомиссии Мина Андреева. За более подробными комментариями она рекомендовала обратиться к Совету ЕС, который занимается вопросами организации встреч руководства стран ЕС.

При этом Андреева подтвердила, что ЕК, в случае если поступят жалобы на этот сбор, готова их рассмотреть.

«У нас есть механизмы рассмотрения жалоб и их оценки на основе законодательства», — отметила представитель Еврокомиссии.