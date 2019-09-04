Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к «жесткому» Brexit

Еврокомиссия (ЕК) призвал страны-членов ЕС готовиться к возможному сценарию «жесткого» Brexit. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЕК.

Как отмечается, такое заявление было сделано за 8 недель до выхода Британии из ЕС, которое должно пройти 31 октября.

В то же время, в ЕК отметили, что выход Британии из Евросоюза без сделки будет иметь серьезные экономические последствия для обеих сторон.

«Очевидно, что это (выход без сделки. — ред.) приведет к значительным нарушениям для граждан и предприятий», — уточняется в заявлении ЕК.(Газета.Ru)