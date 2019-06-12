Еврокомиссия призвала готовиться к возможности «жесткого» Brexit

ЕС по-прежнему не исключает варианта выхода Великобритании из союза без соглашения в связи с «сохраняющейся неопределенностью» в Лондоне в отношении ратификации сделки, говорится в обнародованных в среду материалах Еврокомиссии.
«В свете сохраняющейся неопределенности в Великобритании в отношении ратификации соглашения о выходе… и общей внутриполитической ситуации сценарий «без сделки» 1 ноября 2019 года во многом остается возможным, хотя и нежелательным, результатом», — говорится в документе.
В связи с продлением Brexit до 31 октября ЕК проанализировала все выработанные ранее меры на случае выхода Великобритании без соглашения.
«ЕК пришла к выводу, что нет необходимости вносить поправки в какие-либо меры по существу и что они по-прежнему пригодны для поставленных целей. Комиссия не планирует никаких новых мер до новой даты выхода», — говорится в материалах.(РИА Новости)