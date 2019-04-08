Еврокомиссия оштрафовала General Electric на €52 млн за дачу ложных показаний

Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала американскую энергокомпанию General Electric (GE) за предоставление ложных сведений в рамках расследования ЕК плана GE по приобретению американского производителя компонентов для турбин ветряных электрогенераторов LM Wind. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении высшего органа исполнительной власти ЕС.

«Европейская комиссия оштрафовала General Electric на €52 млн за предоставление некорректных данных в ходе расследования Еврокомиссией планов GE по приобретению LM Wind в соответствии с нормами ЕС по слиянию компаний», — говорится в документе.

Как уточнила Еврокомиссия, 11 января 2017 года GE сообщила в своем уведомлении о планах приобретения LM Wind, что на тот момент она не производила шельфовые ветряные турбины, мощностью более 6 МВт. В то же время Еврокомиссия установила, что в начале 2017 года GE уже предлагала своим клиентам 12-мегаваттные ветряные турбины, предназначенные для размещения на морском шельфе. В феврале 2017 года GE исправила эту информацию, и в марте 2017 года Еврокомиссия разрешила ей приобрести компанию LM Wind, однако это не спасло американский энергоконцерн от штрафа за дачу ложных показаний. Еврокомиссия пояснила, что вынесение решения о штрафе не отменяет выданное GE разрешение на поглощение LM Wind.

Европейские нормы по слиянию компаний (EU Merger Regulation) являются частью антимонопольного законодательства ЕС. Они подразумевают, что сделки по поглощению компаний, работающих на европейском рынке, должны проходить проверку Еврокомиссией независимо от того, где находится штаб-квартира компании. ЕК, в свою очередь, должна гарантировать, что такая сделка не приведет к монополизации рынка или серьезным нарушениям принципов конкуренции в любом из секторов европейской экономики.(ТАСС)