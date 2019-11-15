Еврокомиссия начала разбирательство против Британии

Еврокомиссия начала разбирательство в отношении Великобритании за то, что страна не представила вовремя своего кандидата в новый состав коллегии еврокомиссаров, говорится в сообщении ЕК.

Еврокомиссия в начале ноября попросила страну сделать это оперативно, чтобы Европарламент успел проголосовать по новому составу руководства ЕК до конца месяца. Таким образом, обновленная коллегия еврокомиссаров смогла бы приступить к работе в декабре.

«Европейская комиссия начинает разбирательство о нарушении против Великобритании ввиду того, что она не выдвинула кандидатуру на должность комиссара ЕС», — говорится в релизе.