Еврокомиссия критикует судебную реформу в Румынии

Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова подвергла критике запланированную в Румынии судебную реформу. «Законопроекты румынского правительства в их совокупности угрожают независимости судей и ограничивают компетенцию прокуроров. Тем самым они подрывают доверие общественности к судебной системе», — цитирует слова Юровой немецкое издание Die Welt в понедельник, 13 августа.

По словам еврокомиссара, «было бы весьма кстати, если бы планы правительства (Румынии, — ред.) по проведению судебной реформы были бы еще раз переработаны». Между тем, массовые протесты против действующего правительства не стихают в Румынии уже несколько дней. 12 августа несколько тысяч человек вновь собрались на площади Победы в Бухаресте. Днем ранее в демонстрации на площади Победы приняли участие более 15 тысяч человек, пишет korrespondent.net.

Наиболее массовые демонстрации состоялись 10 августа, когда в Бухаресте на улицы вышли до 80 тысяч человек. Собравшиеся у здания правительства на площади Победы выкрикивали «Воры!» и «Отставка!». Менее крупные акции протеста против политики премьер-министра Румынии Виорики Дэнчилэ состоялись в городах Сибиу и Тимишоара.

В столице Румынии произошли столкновения с жандармерией, которая применила водометы и слезоточивый газ, свыше 400 человек обратились за медицинской помощью. Позже президент Румынии Клаус Йоханнис осудил поведение жандармов и потребовал объяснений от министра внутренних дел. Прокуратура возбудила уголовное дело из-за действий жандармерии.

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