Еврокомиссия изменила правила для пилотов после катастрофы Germanwings

Европейская комиссия после авиакатастрофы с Germanwings одобрила новые правила, касающиеся психического здоровья пилотов, впервые требуя от авиакомпаний провести психологическую оценку пилотов, прежде чем брать их на работу. Об этом сообщает Reuters.

«Спустя три года после катастрофы с Germanwings, когда пилот нарочно влетел самолетом в гору, Европейская комиссия одобрила новые правила психического здоровья пилотов, впервые требуя от авиакомпаний проведения психологической оценки пилотов перед тем, как нанять их на работу», — говорится в сообщении.

Согласно новым правилам, во всех пилотов будет доступ к программе поддержки в случае проблем с психическим здоровьем. Кроме того, европейские авиакомпании будут обязаны проводить психологическую оценку пилотов до того, как те начнут работать.

Сейчас же пилоты проходят ежегодные медицинские обследования, однако это не заменяет полной оценки психического состояния здоровья.

Для европейских авиалиний и иностранных авиакомпаний, которые будут летать в ЕС, дополнительно вводятся обязательные тесты на алкоголь, а бортпроводников также станут тестировать на наличие психоактивных веществ.

Отмечено, что авиакомпаниям и странам-членам Евросоюза предоставили двухлетний переходный период для введения этих правил.

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