Еврокомиссия готова поговорить с Британий для прояснения позиции по Brexit

Еврокомиссия готова в ближайшие недели провести переговоры с Великобританией, если та захочет более детально прояснить свою позицию по Brexit, сообщил РИА Новости представитель ЕК.
Глава ЕК Жан-Клод Юнкер и новый премьер Великобритании Борис Джонсон говорили по телефону в четверг и обсудили Brexit.
«Комиссия остается доступной в течение ближайших недель, если Соединенное Королевство пожелает провести переговоры и прояснить свою позицию более подробно», — сказал представитель ЕК.
Джонсон ранее заявил, что в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям Brexit и торговому соглашению с европейскими коллегами, а также усилить подготовку к возможному выходу из ЕС без заключения сделки. При этом в ЕК отмечали, что «жёсткий» Brexit стал бы трагедией для обеих сторон.
ЕС неоднократно заявлял, что не пойдёт на пересмотр договора о «разводе», согласованного с Великобританией в прошлом году и пока так и не прошедшего ратификацию в стране.
| 2019-07-25T22:34:52+00:00 26 июля 2019, 05:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss