Еврокомиссия готова поговорить с Британий для прояснения позиции по Brexit

Глава ЕК Жан-Клод Юнкер и новый премьер Великобритании Борис Джонсон говорили по телефону в четверг и обсудили Brexit.

«Комиссия остается доступной в течение ближайших недель, если Соединенное Королевство пожелает провести переговоры и прояснить свою позицию более подробно», — сказал представитель ЕК.

Джонсон ранее заявил, что в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям Brexit и торговому соглашению с европейскими коллегами, а также усилить подготовку к возможному выходу из ЕС без заключения сделки. При этом в ЕК отмечали, что «жёсткий» Brexit стал бы трагедией для обеих сторон.