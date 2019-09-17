Евродепутаты поддержали назначение Лагард на пост главы Европейского центробанка

Пленарная сессия Европарламента во вторник проголосовала в поддержку назначения Кристин Лагард на пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют результаты голосования, сообщает РИА Новости.

В начале июля лидеры ЕС на саммите договорились выдвинуть на пост главы ЕЦБ Лагард, которая с 2011 года занимала должность директора-распорядителя МВФ, а до этого была, среди прочего, министром финансов Франции.

В конце июля сообщалось, что совет управляющих ЕЦБ не возразил против того, чтобы Лагард заняла эту должность. После этого своё мнение о ее назначении должен был высказать и Европарламент.

Лагард должна сменить на этом посту Марио Драги, чей восьмилетний срок полномочий истекает 31 октября текущего года.

| 2019-09-17T14:28:08+00:00 17 сентября 2019, 15:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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