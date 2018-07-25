Евро – «персона нон грата» для азербайджанских банков?

Ситуация в банковской сфере Азербайджана пока еще не вызывает оптимизма, хотя пик кризиса преодолен. Новые экономические реалии проявляются в предпочтениях граждан в отношении к вкладам, их сроках и объемах, в качестве и спектре услуг, предлагаемых потенциальным заемщикам.

По официальным данным, банковские вклады населения в Азербайджане на 1 июня 2018 года выросли на 4% по сравнению с началом этого года, составив 7 млрд 867,5 млн манат. В мае эта цифра составляла 7 млрд 881,4 млн манат, что на 4,2% больше показателя на начало года. Объем вкладов в национальной валюте увеличился на 15,2% — до 2 млрд 919,2 млн манат или 37,1% всех вкладов. При этом вклады населения в иностранной валюте за указанный период сократились на 1,6% — до 4 млрд 948,3 млн манат или 62,9% всех вкладов населения (по итогам 2017 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 66,5%). Несмотря на эту динамику, суммарный убыток банков за отчетный период составил 5,5 млн. манат.

Таким образом, тенденции увеличения объем вкладов в национальной валюте и сокращения объемов вкладов в инвалюте продолжают сохраняться. Процесс дедолларизации, инициированный ЦБА, связан с рядом факторов.

Как отмечает эксперт по банковским вопросам Акрам Гасанов, причина сокращения в банках сбережений людей в долларах, вовсе не в недоверии к мировой валюте и наоборот — усилении доверия к манату.

«Высокие процентные ставки по манатным депозитам в банках провоцируют ускорение процесса дедолларизации в национальной экономике. Люди предпочитает забирать свои долларовые вклады из банков, вкладывая их в недвижимость в Турции или Европе, если конечно, сумма солидная. Такие инвестиции сулят больше выгоды, чем хранение в банке или дома «под подушкой». Сокращение долларовых вкладов, кроме того, связано с тем, что банкиры снизили дивиденды по валютным счетам до 1% годовых, поэтому хранение денег в СКВ маловыгодно. Азербайджанский фонд страхования вкладов страхует вклады не выше 15% годовых по манатным вкладам, и не выше 3% годовых — по долларовым», — указывает Гасанов.

По словам эксперта, банки не заинтересованы в долларовых вкладах, потому как не могут затем их реализовывать. Сегодня никто не хочет брать кредиты в долларах. Более того, долларовые вклады будут уменьшаться и дальше. Держать вклад в дорогих долларах при низких процентах невыгодно. Доллары или переводят в манаты или держат дома или вывозят за рубеж.

Однако «в немилость» банкиров попал и евро. Оказалось, что местные банки или вообще не принимают от граждан вклады в евро или принимают эту валюту с годовой ставкой в 1%, причем на срок не более двух лет.

По мнению независимого экономиста Джафара Ибрагимли, азербайджанские банки не заинтересованы во вкладах в других валютах, кроме маната и доллара. Есть опасения с валютными рисками. Поэтому банки дистанцируются от евро, фунта стерлинга, предпочитая работать с манатом и долларом.

«Если честно, то сегодня особого интереса к долларовым депозитам даже нет. Предлагаемые низкие процентные ставки заставляют людей искать иные варианты хранения и приумножения сбережений – покупка недвижимости, ценных бумаг за рубежом, или счет в иностранном банке. Кроме того, по сравнению с евро, доллар более предпочтителен, многие биржевые и прочие сделки осуществляются в долларах. Банки могут регулировать валютный оборот в долларах», — указывает Ибрагимли.

Стабильность, наблюдаемая сегодня на валютном рынке страны, а также заметная разница в процентах на вклады, предлагаемые банками, приводит к постепенному повышению объемов вкладов в манатах. Правительство предпринимает меры к поощрению манатных депозитов. Тем более, что граждане видят стабильный курс маната, хотя ситуация может измениться. Однако изменения произошли не только в структуре вкладов населения, но в их сроках. Эксперты отмечают, что доля краткосрочных вкладов за прошлый год выросла с 23,7% до 30% от общего портфеля депозитов — а, следовательно, ухудшилась структура банковских пассивов.

Таким образом, население руководствуется другим интересом: быстро вернуть свои средства при угрозе закрытия банка, нежели получать более высокий доход по вкладам, сделанным на длительный период. Граждане понимают, что деньги должны «работать», принося прибыль в виде банковских дивидендов, но доверить накопления банкам на длительный срок боятся, помня недавнюю шоковую девальвацию. Как следствие – у банков отсутствуют «длинные» деньги. Ситуация с кредитованием реального сектора экономики заметно ухудшилась. Вряд ли краткосрочные средства, привлеченные по вкладам физических лиц, могут быть направлены на реализацию крупных коммерческих проектов, нуждающихся в долгосрочных кредитных ресурсах.

22 просмотров