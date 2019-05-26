Еврейская организация видит опасность для евреев в крупных городах ФРГ

Глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster) предостерег проживающих в ФРГ евреев от угрозы со стороны антисемитов. «С давних пор так сложилось, что в некоторых крупных городах (Германии. — Ред.) евреи подвержены потенциальной опасности в том случае, если их внешний вид выдает их религиозную принадлежность», — заявил Шустер в воскресенье, 26 мая.

Он отметил, что указал на эту проблему еще два года назад и «было бы хорошо, если бы на нее обратили внимание также на высшем политическом уровне». Пришло время для того, чтобы «борьба с антисемитизмом стала задачей для всей общественности», считает Шустер, пишет dw.com.

Экс-глава совета, председатель еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии Шарлотта Кноблох (Сharlotte Knobloch) призвала правительство ФРГ позаботиться о том, чтобы евреи могли безбоязненно жить в стране. «Страх перед возможной опасностью в еврейском обществе сегодня велик», — заявила Кноблох, отметив, что может «понять каждого, кто не хочет, чтобы здесь по внешнему виду можно было определить, что он исповедует иудаизм».

| 2019-05-26T15:24:08+00:00 26 мая 2019, 15:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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