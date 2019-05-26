Еврейская организация видит опасность для евреев в крупных городах ФРГ

Он отметил, что указал на эту проблему еще два года назад и «было бы хорошо, если бы на нее обратили внимание также на высшем политическом уровне». Пришло время для того, чтобы «борьба с антисемитизмом стала задачей для всей общественности», считает Шустер, пишет dw.com.

Экс-глава совета, председатель еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии Шарлотта Кноблох (Сharlotte Knobloch) призвала правительство ФРГ позаботиться о том, чтобы евреи могли безбоязненно жить в стране. «Страх перед возможной опасностью в еврейском обществе сегодня велик», — заявила Кноблох, отметив, что может «понять каждого, кто не хочет, чтобы здесь по внешнему виду можно было определить, что он исповедует иудаизм».