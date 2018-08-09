Евреи и мусульмане почтили память жертв Холокоста в Освенциме

Евреи и мусульмане совместно почтили память жертв Холокоста в бывшем нацистском лагере Освенцим-Биркенау. «Мы обещаем, что силой нашей веры вместе будем делать все, чтобы «никогда больше не было Освенцима»», заявил в четверг, 9 августа, глава Центрального совета мусульман в Германии Айман Мазиек на церемонии в лагере смерти, в котором с 1940 по 1945 год нацисты убили более 1 миллиона человек, большинство из них были евреи.

Это первое подобное памятное мероприятие прошло в рамках образовательной поездки, организованной Центральным советом мусульман в Германии и Союзом прогрессивных евреев. В ней участвовали еврейские и мусульманские подростки, в том числе иракские и сирийские беженцы, живущие в Германии. Одна из целей поездки — борьба с антисемитизмом в Германии в связи с тем, что в последнее время в стране был совершен ряд нападений на евреев, в том числе мусульманами.

В церемонии также приняли участие премьер-министры федеральных земель Тюрингии Бодо Рамелов и Шлезвиг-Гольштейна Даниель Гюнтер. Они возложили венки у Стены смерти, у которой были расстреляны тысячи заключенных концлагеря.

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