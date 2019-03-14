Евразийский блеф Кремля…

«Солнце восходит на Востоке, заходит на Западе, поэтому Востоку и Западу никогда не сойтись».

Эти слова одного из известных российских философов-славянофилов своей категоричностью могут вызвать определенный сарказм, даже иронию, но они лучше всего отражают тот болезненный процесс, который наблюдался в России на протяжении последних трех столетий – величайшая страна даже после петровских реформ (имеется ввиду реформы Петра I) продолжает болезненно искать свое место в сложном мироустройстве.

Мы отнюдь не намерены вдаваться в детали этого сложного историко-культурного процесса, чтобы попытаться ответить на вопрос «Все-таки кто же был прав: российские славянофилы или западники?», хотя бы потому что, в таких вопросах однозначных правых или неправых не бывает, т.к. даже в самих западных странах кроме общих ценностей параллельно существуют система национальной самобытности и национальной особенности.

Речь лишь о том, что во многих азиатских странах, таких как, например, Китай и Япония, также поняли, что нет смысла повторно изобретать велосипед, можно, даже нужно учиться у тех стран, которые смогли построить не только оптимальную политическую систему, но и развитую экономическую модель, став ведущими государствами мира.

Поэтому прочитав сообщение о том, что российский политолог, один из идеологов не только официального Кремля, но и концепции современного евразийства А.Дугин на своей очередной публичной лекции, — на этот раз вновь в Турции, — подчеркнул, что именно Москва и Анкара положат начало многополярному миру, мы вновь задались вопросами: смогут ли эти две страны предложить другим народам и государствам действительно новые альтернативы? И самое главное: есть ли в этом необходимость? А не собираются ли эти страны «вновь изобретать велосипед»?

Допустим, в мире действительно утвердился еще один геополитический полюс и им стал политический дублет Москва-Анкара или же триплет Москва-Анкара-Тегеран. Что даст это самим этим странам или же всему миру? Станет ли жизнь людей в этих странах такой же самодостаточной, как в развитых европейских государствах? Признаться, я лично очень сомневаюсь в этом…

Но нас тревожит совсем другой вопрос. Геополитические амбиции Кремля всем известны, и мы не намерены учить политологов или политиков этой страны уму-разуму.

Нас беспокоит Турция — ведь она в военно-политическом плане считается давным-давно определившейся страной; известно, что Турция является членом НАТО и представляет один из ведущих полюсов современного мира. Если ли необходимость в ее перезагрузке, нужна ли Турции очередная геополитическая переориентация? Вновь заметим, что мы не вправе отвечать и за наших братьев — турков, и это страна вправе определить свой выбор.

Но есть обычная, формальная логика – быть представленным в одном из ведущих полюсов мира и говорить о новом полюсе – извините, но такая политика может вывести из себя даже самых уравновешенных политиков и дипломатов.

Кроме того, союз Анкара-Москва не имеет долгосрочную перспективу: да, сирийская проблема временно сблизила эти страны. Но мы внимательно следим за ходом сирийского противостояния – и тут Москва старается быть «первой скрипкой», временный союз с Анкарой и Тегераном нужен ей, как контр- фактор, в качестве противовеса американскому влиянию.

Как минимум, в прессе этой страны постоянно дискутируется вопрос, как же обеспечить гегемонию Кремля в сирийской плоскости?..

Сомнения Анкары в связи с ее евро-атлантическим выбором, признаться, возникли в последнее время, в годы правления президента Р.Т.Эрдогана. Мы не знаем, насколько они серьезны. Да, такие российские политики, как скажем, Владимир Жириновский ссылаясь на первое лицо Турции, не раз заявлял, что Анкара собирается пересмотреть свой геополитический выбор.

В этом сыграло, и теперь продолжает играть свою роль определенное «трение» в отношениях Турция с НАТО. Но извините, отношения США с Европой также идеальными не назовешь!

Между этими странами существует масса проблем, и не только чисто финансового характера – то, президент Д.Трамп заявляет, что у США нет необходимости нести бремя европейской безопасности, то А.Меркель и Э.Макрон не скрывают свое намерение создать собственную европейскую систему безопасности!

Но геополитическая перегруппировка происходит в одной плоскости безопасности. Анкара же последнее время чуть вышла за пределы этой традиционной плоскости, даже не отдавая себе отчет в том, что Москва уже совсем иная, другая плоскость безопасности, как говорится, другое геополитическое измерение…