Евгений Магда: «Украина готова к любому сценарию»

Об отношениях США и Украины, отставки спецпредставителя США по Украине, а также газовом проекте «Северный поток-2», рассказал в интервью «Зеркало», украинский политолог Евгений Магда.

— Недавно в отставку подал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Как это повлияет на украино-американские отношения?

— Чтобы понять значение Курта Волкера для украинско-американских отношений, достаточно вспомнить один факт: он побывал в Украине более 10 раз за последние два года, и является обладателем системных знаний о происходящем в нашей стране. Досадно, что Волкер стал жертвой политического скандала, бушующего в Соединенных Штатах.

Не исключаю, что политическая конъюнктура приведет к ликвидации должности специального представителя Госдепартамента США по Украине. Под угрозой из-за скандала, связанного с телефонным разговором Трампа и Зеленского, оказалась двухпартийная поддержка Украины американским истеблишментом. И это действительно проблема, требующая от официального Киева проактивной позиции. В частности, напоминания о том, что противостояние с Россией, которое ведет Украина, отвечает интересам Штатов в глобальном аспекте.

— Сегодня в Европе одна из проблемных тем это проект «Северный поток-2», который является альтернативой украинскому коридору. Как Вы считаете будет ли реализован данный проект?

— «Газпром» (читай — Кремль) прилагает немало усилий для реализации «Северного потока-2», но не успеет ввести его в эксплуатацию до конца 2019 года, как было запланировано ранее. Это означает, что России придется договариваться с Украиной и ЕС о транзите газа по украинской территории, начиная с 1 января 2020 года.

Украина накопила в своих хранилищах рекордный объем газа — более 20 миллиардов кубометров, и готова практически к любому сценарию развития событий. Об этом в Кремле знают, поэтому будут в который раз делать ставку на провокации и манипуляции.

— В эти дни в Ереване проходит саммит ЕАЭС. Как Вы оцениваете работу данной организации? Насколько она эффективна?

— Любая организация, ставящая своей целью подчеркнуть доминирование одного участника, будет менее эффективной чем те, которые основываются на паритете между участниками. Я полагаю, что Россия заинтересована в демонстрации достаточно мощных связей с Ираном и влиянии на Армению, чему и будет подчинен саммит ЕАЭС в Ереване.