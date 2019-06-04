Евгений Магда: «Медведчук попытается вернуть Украину в лоно «русского мира»

Интервью # с известным украинским политологом Евгением Магдой

— Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-главу украинского государства Леонида Кучму представителем страны в контактной группе по урегулированию в Донбассе. В этой связи, первый вопрос будет таким: как Вы оценили бы деятельность Медведчука в качестве представителя Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе?

— Виктор Медведчук уже добрых полгода не является представителем Украины в трехсторонней контактной группе в Минске. Он занимался там вопросами обмена пленных. Последний масштабный обмен прошел в декабре 2017 года, после этого обменов пленными и заложниками между Украиной и боевиками не было. Тема обмена заложниками чувствительна для любой власти, и Медведчук, подчеркивающий, что будет заниматься этим вопросом и дальше, отлично это понимает.

— Какой, на Ваш взгляд, будет реакция России на это назначение с учетом того, что господин Медведчук является кумом президента этой страны Владимира Путина?

— Реакция России уже негативная, ее выразил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. И дело не только в кумовстве, а в том, что Медведчук среди украинских политиков пользуется наибольшим доверием российского президента.

— Каким Вам видится дальнейшее будущее Медведчука, и может ли он играть важную роль в жизни Украины?

— С высокой степенью вероятности Виктор Медведчук станет депутатом Верховной Рады девятого созыва от «Оппозиционной платформы «За жизнь». В этом качестве он попытается наполнить конкретным смыслом свою роль диспетчера пророссийских сил в Украине и попытаться вернуть нашу страну в лоно «русского мира». Ему привычна роль «серого кардинала», которая выгодна Кремлю.

— Насколько велик авторитет в Украине и России господина Кучмы и стоит ли от него ждать работы более эффективной, чем у прежнего представителя Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе?

— Леонид Кучма – опытный политик, пять лет назад он взял на себя ответственность за переговоры с боевиками, но в 2018 году вышел из Трехсторонней контактной группы в связи с возрастом (ему исполнилось 80 лет). Дело не в Кучме или заменившем его Евгении Марчуке, а в том, что Россия не намерена идти на уступки в отношении урегулирования конфликта на Донбассе.

— В таком случае, каким Вам в целом видится решение проблемы Донбасса при новом президенте Украины Владимире Зеленском?

— Военного решения конфликта нет. Главная задача, стоящая перед Владимиром Зеленским – не допустить продавливания Россией своего варианта урегулирования, предполагающего «вынесения за скобки» вопроса принадлежности Крыма и превращение Донбасса в тормоз для европейской и евроатлантической интеграции Украины. Нам необходима стратегия реинтеграции временно потерянных территорий, в которой найдут для себя алгоритм действия представители власти, военные, эксперты и неравнодушные обычные граждане.