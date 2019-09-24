Это’О не считает Месси и Роналду лучшими игроками года

Бывший нападающий «Барселоны» и махачкалинского «Анжи» Самюэль Это’О поделился мнением о награде лучшему игроку года по версии Международной федерации футбола, передает «Спорт-Экспресс».

Церемония вручения наград прошла 23 сентября в Милане. Лучшим футболистом был признан форвард «Барселоны» Лионель Месси. Также в тройку вошли защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Для меня лучшие игроки сезона — это нападающие «Ливерпуля» Мохамед Салах и Садио Мане», — сказал Это’О.

| 2019-09-24T08:56:36+00:00 24 сентября 2019, 10:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss