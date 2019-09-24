Это’О не считает Месси и Роналду лучшими игроками года

Бывший нападающий «Барселоны» и махачкалинского «Анжи» Самюэль Это’О поделился мнением о награде лучшему игроку года по версии Международной федерации футбола, передает «Спорт-Экспресс».

Церемония вручения наград прошла 23 сентября в Милане. Лучшим футболистом был признан форвард «Барселоны» Лионель Месси. Также в тройку вошли защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Для меня лучшие игроки сезона — это нападающие «Ливерпуля» Мохамед Салах и Садио Мане», — сказал Это’О.