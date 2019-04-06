Это не VR, это лучше: бакинцы увидят то, что и москвичи, но, не покидая страну

Впервые в Баку Park Cinema покажет прямые трансляции двух знаменитых театральных постановок. Отечественная киносеть совместно с фестивалем «Золотая маска» и арт-объединением Cool Connections предоставит уникальную возможность поклонникам театрального искусства насладиться двумя блестящими спектаклями в прямом эфире.

Новшество мгновенно вызвало огромный интерес к предстоящим показам. Трансляция будет осуществляться в рамках проекта «Золотая маска в кино».

В интервью # пиар-менеджер сети Park Cinema Рустам Фаталиев отметил, что это первый опыт проведения прямых трансляций театральных постановок в Азербайджане.

«Для любителей театра это прекрасная возможность насладиться игрой больших артистов на сцене. Ведь для этого не надо ехать в другой город и тратить большие деньги – достаточно просто прийти в кинотеатр. Уверен, что эта инициатива найдет отклик у поклонников театрального искусства», — сказал он.

Не случайно говорится, что все гениальное просто: в Москве — премьера, по всей видимости, аншлаг, и не достать билетов, ведь речь идет о таких громких именах, как Елизавета Боярская, Данила Козловский и, внимание… Евгений Миронов и знаменитая постановка, покорившая театралов в разных странах мира — «Гамлет|Коллаж».

В данном спектакле задействован целый ряд новейших методов работы с видеоизображением. В центре композиции особым образом запрограммированный куб-конструктор. Это первый спектакль признанного мастера театра и кино, канадского драматурга и сценариста Робера Лепажа, поставленный им в России.

К слову, Лепаж является постановщиком концертных программ Питера Гэбриэла, шоу Цирка Дю Солей и знаменитых оперных спектаклей. Бакинцы увидят его 23 мая в Park Cinema Metropark, в режиме реального времени, когда постановка будет идти в московском Театре наций.

Первый же опыт нового проекта бакинские зрители смогут оценить уже 14 апреля, также в Park Cinema Metropark, где пройдет прямая трансляция спектакля «Вишневый сад» Малого драматического театра в постановке Льва Додина, с участием Ксении Раппопорт, Елизаветы Боярской и Данилы Козловского.

«Вишневый сад» Додина называют «спектаклем на века» и ставят на одну ступень с постановкой Питера Брука, которую, в свою очередь, признали одной из лучших мировых сценических версий этого произведения.