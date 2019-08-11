Это не шутка: что грозит за телефонный терроризм?

Телефонный терроризм — явление не редкое. Так, на днях в экстренные службы Баку поступило два звонка с ложной информацией о заложенной перед зданием МВД бомбе и о пожаре многоэтажного здания.

Как рассказал # юрист Эльчин Гамбаров, таких шутников ждет судебное преследование. Он уточнил, что на душевнобольных это не распространяется. Остальным же может грозить суровое наказание, до 8 лет лишения свободы, так как телефонный терроризм считается тяжким преступлением. Если его совершил несовершеннолетний, то дело может ограничиться штрафом, который придется выплачивать его родителям.

В свою очередь глава Правозащитного центра Азербайджана (ПЦА) Эльдар Зейналов заявил «Зеркало, что действительно, согласно статье 216 Уголовного Кодекса, «заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет».

По его словам, кто-то может посчитать, что это много за «шутку», однако это не простая шутка. Это не розыгрыш коллеги насчет квартальной премии, не шутка жене о том, что муж проводит время с любовницей или что-то пусть даже не смешное и обидное, но касающееся одного человека. Такой звонок можно оставить без реакции. А вот на сообщение о том, что в школе, торговом центре или на вокзале заложена бомба и что вот-вот погибнут десятки или сотни людей, реагировать обязаны, причем не частные люди, а государственные органы.

«В результате проводится операция с участием десяткой людей из спецслужб, полиции, пожарной охраны. При этом эвакуируются множество перепуганных людей, соцсети переполняются паническими слухами, которые множатся и дополняются надуманными деталями те несколько часов, пока спецслужбы прочесывают здание от подвала до чердака. Такое действие имеет и четкое материальное выражение (затраты госсредств), и откладывается в психике людей. Кто-то начинает опасаться террористов, кто-то — наоборот, начинает считать терроризм выдумкой и теряет бдительность.

Вспомним поучительную басню о пастухе, который несколько раз «шутки ради» поднимал тревогу о нападении волков, а в результате, когда волки действительно напали на него и на стадо, люди не поверили его крикам»,-говорит правозащитник.

Теперь, как отмечает Э.Зейналов, представим себе, что террористы действительно решили взорвать какое-то здание, и раз за разом стали выдавать ложные звонки. И когда-нибудь на них просто перестанут реагировать, и бомба будет заложена. Или же, террористы заложат бомбу в каком-то здании и одновременно выдадут несколько звонков о бомбах в других местах города. Все силы будут задействованы на ложных целях, и вероятность своевременного обнаружения бомбы и реагирования на нее будет значительно ниже.

«Возьмем нынешние лесные пожары в России, которые уже нанесли и продолжают наносить огромный материальный и экологический ущерб этой стране. Генпрокуратура РФ уже установила, что это был умышленный поджог, чтобы скрыть следы незаконной вырубки леса. Но выяснилось и то, что в МЧС поступало столько панических (а может, и ложных) звонков о пожарах, что неофициально было решено реагировать только на крупные пожары. В результате, когда лес подожгли сразу в нескольких регионах, МЧС оказалась не готовой, а помощь ее запоздала»,- отметил он.

Терроризм в наше время стал настолько реальным, что не реагировать на него опасно. А значит, надо реагировать и на те действия, которые отвлекают от реальных террористов, притупляют бдительность и тем самым играют им на руку, подчеркивает глава ПЦА.

У любого уголовного наказания есть две цели: карательная и профилактическая. По словам Э.Зейналова, важно не только наказать данного преступника, но и на его примере показать другим «шутникам», что это им дорого обойдется.

«Сразу опровергну то, что «телефонные террористы» не ведают, что творят. У них всегда бывает определенная цель, как минимум вызвать панику и нарушить работу той структуры, которую они якобы «заминировали».

За последние годы «минировали» станции метро «28 мая», «20 Января», «Ахмедлы», «Гара Гараев», торговый центр «28 Mall», «MetroPark», «Macdonalds», поезд Баку-Агстафа, железнодорожные вокзалы в Баку и пос.Маштаги, отель «Хилтон», кафе «Турал», лицей «Зянги», телекомпанию «Space», склад, больницу и т.д. В этом году «заминировали» здание МВД и «подожгли» многоэтажку возле станции метро «Азадлыг проспекти». А ведь всем известно, что и метро взрывали пару раз, и пожары в торговых центрах и гостиницах в последние годы заметно участились. Поэтому можно только посочувствовать тем людям, которых оттуда эвакуировали».

Сообщают, как говорит эксперт, не обо всех случаях, а только о тех достаточно немногих инцидентах, когда полиции удалось установить личность телефонного «шутника». И, вопреки стереотипу, злодеями оказываются совсем не школьники, которые когда-то «минировали» школу, чтобы пропустить контрольную.

«Например, по делу «28 Mall» был арестован 33-летний житель Агдашского района Ряван Фаталиев, отель «заминировал» 24-летний житель Баку Эльмар Гасымов, склад — 61-летний житель Баку Гасан Исмайлов. В Имишли о «минировании» железнодорожной больницы сообщил и вовсе близко знакомый с законом человек — неоднократно ранее судимый Рамиз Мурадов. Все, как видим, взрослые люди. О мотивах их поступка,- отмечает Э.Зейналов,- не сообщается (о них вообще пишут мало). Возможно, они хотели отомстить администрации этих учреждений или «погонять» чем-то досадившую им полицию. Но, несомненно, то, что они вполне осознавали свой поступок и понимали, что преступают закон».

Есть, по словам правозащитника, и случаи, когда встает вопрос о вменяемости «террористов». Например, часть «террористов» составляют душевнобольные. Так, в 2004 г. полицейские вычислили душевнобольную «телефонную террористку» — некую Медину Мехдиеву. В этом году душевнобольной Галиб Гарибов 1974 года рождения «заминировал» МВД. Понятно, что их, скорей всего, отправили на принудительное лечение.

«Один из «террористов» бегал по перрону и кричал, что он заминировал поезд, уже отправленный в Агстафу. Вероятно, он тоже был не вполне вменяемым. Или пьяным. В сентябре прошлого года, например, один бизнесмен-азербайджанец, после посадки в самолет в Новосибирске вдруг потребовал пересадить его в бизнес-класс, а то он якобы взорвет бомбу. Рейс задержали на 2 часа, а в стельку пьяного пассажира отправили в тюрьму. Теперь за ложное сообщение об акте терроризма он может быть приговорен к сроку до 5 лет»,- сказал глава ПЦА.

Те, кто пытаются объяснить свой поступок пьяным состоянием, по его словам, получают от закона сполна не только за пьяный звонок, но и по другим статьям УК. Для суда состояние опьянение является не смягчающим, а отягчающим вину моментом. Так, в декабре 2018 житель Шамкирского района Акпер Гасанов в сильном подпитии сообщил полиции по телефону о закладке в Шамкире целых 3 бомб. Он был арестован и привлечен к ответственности. По делу о якобы «минировании» метро «20 января» ваххабитами (ноябрь 2016) проходил житель пос. Масазыр Рахи Сахабов, позвонивший в «102» в пьяном состоянии. Он объяснил это тем, что в связи со смертью брата ушел в недельный запой и ничего не соображал. Шутка обошлась ему в 6 лет принудительной трезвой жизни.

Сколько таких «шутников» получили оценку своим артистическим талантам, неизвестно. По словам Э.Зейналова, хотя такие преступления учитываются государственной статистикой, но в отдельный пункт в списке типов преступлений не выделены. Однако из СМИ известно, например, что в 2014 г. МВД и МЧС получили 59 ложных сообщений о минировании мостов, торговых центров, бензозаправочных станций и административных зданий. Были заведены дела на 30 «телефонных террористов» и за год завершены следствием и отправлены в суд 14 уголовных дел.

«Отмечу, что «шутки» с заведомо ложным вызовом полиции, пожарных, «скорой помощи» и других специализированных служб к себе или соседям относятся не к уголовным, а к административным правонарушениям (ст. 564 Кодекса об административных правонарушениях) и наказывается фиксированным штрафом в 100 манат»,- резюмировал правозащитник.