Это и есть демократия

Все когда-нибудь заканчивается. Так будет и с президентскими выборами в Украине, во втором туре которых схлестнулись действующий глава государства Петр Порошенко и шоу-мен Владимир Зеленский. Это, как подчеркивают все наблюдатели и эксперты, были самые демократические выборы в новейшей истории Украины. И они вполне могут закончиться так, как еще год тому назад не только в Украине, но и в мире никто себе и представить не мог.

В очередной раз задумываешься об этом, читая результаты опроса группы «Рейтинг». Он проводился с 5 по 10 апреля среди трех тысяч респондентов по всей Украине. Среди тех, кто уже определился, за кого проголосует, и точно придет на избирательные участки, за Зеленского готовы отдать голос 71,4% опрошенных. За Порошенко — 28,6%.

Если говорить о тех, кто собирается на выборы, но насчет кандидатов пока уверен не до конца — пропорция 60,8% на 24,4% в пользу Зеленского. По усредненному показателю — среди всех опрошенных — «Слуга народа» берет 51% голосов, а нынешний президент Украины — 20,8%. То есть, при любом раскладе, по социологии «Рейтинга» убедительную победу одерживает Зеленский. Разница между ним и Порошенко составляет от 30 до 40%.

Похожие данные со ссылкой на инсайд из Центра Разумкова приводит у себя в Telegram и известная в Украине журналистка Соня Кошкина. По ее словам, данный опрос в Центре Разумкова делали с 5 по 9 апреля. Согласно его данным, как утверждает Кошкина, Зеленского поддерживает 49.3% опрошенных, тогда как Порошенко — 20.6%.

Одним словом, очень многое говорит о том, что новым президентом Украины станет именно шоу-мен Владимир Зеленский. И, если это произойдет, то мы станем свидетелями того, как в Украине произошла очередная «революция». Да, именно так. Просто в отличие от предыдущей, которая привела к бегству из страны президента Виктора Януковича, на сей раз не будет крови, массовых акций протеста, погибших. При этом суть случившегося останется прежней — победит демократия.

Она ведь состоит не в том, кто именно придет к власти, шоу-мен ИЛИ политик, а в том, что обеспечен будет выбор большинства граждан Украины. Секрет успеха Зеленского состоит в том, что он не является лицом, ассоциирующимся с нынешним украинским политикумом. Он – человек новый в политике и ему, авансом, выданы большие надежды. А вот Петр Порошенко, который прошел славный путь от одного из основателей Партии Регионов до нынешнего главы государства, прочно ассоциируется с системой, против которой украинцы голосуют на сей раз. Собственно, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко — то же.

Украинцы прекрасно понимают, что чудес не бывает. Не ждут они чуда и от Зеленского. Им важно показать всем нынешним и будущим политикам одно — народ способен говорить «нет» тому, кто пришел во власть и не оправдал надежд и «да», тому, кто эти надежды способен вселить. И тот же Зеленский, если будет играть по правилам олигархов, а не в интересах граждан страны, очень быстро будет помножен на ноль, как политик. Это и есть демократия, что в переводе с греческого, означает власть народа.