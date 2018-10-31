Этическое поведение депутата и баран…

Недавно мы писали о том, что депутаты Милли Меджлиса намерены всерьез взяться за искоренение всяких намеков на коррупцию в целом, и мздоимство, в частности (https://zerkalo.az/etichnye-deputaty-i-muzej-milli-medzhlisa/).

Так, отечественные меджлисмены собирались внести изменения в закон «О правилах этического поведения депутата Милли Меджлиса АР». Речь шла о том, что каждый депутат должен предоставить в Дисциплинарную комиссию парламента подарок, цена которого превышает 55 манатов.

В предыдущей статье мы выразили сомнение относительно того, что сколь ни имела подобная инициатива благородный посыл, на деле эта инициатива будет спущена на тормозах. Оно и понятно: слишком уж непосильная задача для наших законодателей.

Размытая, эфемерная формулировка изменений априори должна была вызвать определенные вопросы у самих же депутатов. И эти вопросы не заставили себя долго ждать.

Первым на возможные изменения отреагировал депутат Агиль Аббас.

Так, во вторник на пленарном заседании парламента депутат в ходе обсуждения поправок в закон «О правилах этического поведения депутата Милли Меджлиса АР» сказал следующее:

«Например, я поехал в Физули, мой друг подарил мне барана стоимостью 150 манат. Что я должен делать? Передать часть его в Дисциплинарную комиссию?» — задался вопросом он.

Вполне резонный вопрос. Действительно, что же озадаченному депутату, которому его же коллеги намереваются устроить «ловушку», делать с остальной частью туши? Возьмет барана целиком — обвинят во взяточничестве. Не возьмет – друга обидит, а ведь дружба – дело святое.

Что и говорить непростая дилемма. Хотя, и эту проблему решить легко. Мы уже предлагали создать в аппарате ММ музей для подарков, но, судя по всему, придется еще подумать и о холодильной камере для мяса.

И вообще депутатам нужно выбирать друзей, которые выразят свою дружескую привязанность на сумму не более, чем в 55 манат. Иначе, они, подарив барана, могут оказать медвежью услугу своему законодательному другу. Тем более, если последний не горит желанием делиться с Дисциплинарной комиссией.

Впрочем, думается, что после резонного замечания А.Аббаса, депутаты задумаются и внесут коррективы в предстоящие изменения. К примеру, закон имеет силу во всех случаях, кроме тех, когда речь идет о баранах, то бишь, о живности. В конце концов, не с весами же сидеть членам Дисциплинарной комиссии. Тем более, что в условиях рыночной экономики цены на мясо могут выдавать интересные скачки.

К примеру, сдал депутат в Дисциплинарную комиссию часть туши барана, а через месяц после скачка цен, то же самое мясо (если к этому времени его не съедят), будет стоить намного дороже. После этого иди, докажи, что ни о какой взятке не было и речи…

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