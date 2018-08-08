Эстонский премьер назвал пуск ракеты с самолета НАТО «очень прискорбным»

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас назвал прискорбным инцидент со случайным пуском боевой ракеты в воздушном пространстве страны. Об этом глава правительства написал в Facebook.

Он добавил, что миссия НАТО по охране воздушного пространства и силы обороны страны проводят совместное расследование инцидента. Истребители ВВС Испании и Португалии участвуют в миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии. Они дислоцированы на авиабазе Зокняй в Литве. Во вторник испанский Eurofighter Typhoon 2000 по ошибке запустил боевую ракету класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM при полете над южной частью Эстонии. Эстонские военные, предположительно, обнаружили место падения ракеты, сообщил в среду командующий ВВС Эстонии полковник Рийво Валге на экстренной пресс-конференции в Таллине.

По словам Валге, с вероятностью в 95% пропавшая ракета вскоре будет найдена. «Известны воздушный коридор и зона в лесу, где видно, что произошел взрыв. Зона взрыва небольшая, большого взрыва не произошло. Я сам видел только фотографии, на месте не был», — сказал Валге, добавив, что вероятное место падения ракеты находится в безлюдном месте природного заповедника Эндла.

«Произошедший накануне неприятный инцидент, слава богу, обошелся без человеческих жертв, но все равно это очень прискорбно», — отметил Ратас.