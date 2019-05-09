Эстония ждет от России возвращения территорий

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики. По его словам, в руках РФ находится и 5,2% территории Эстонии, сообщает iz.ru.

«Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос», — сказал Хельме на правительственной пресс-конференции 9 мая.

Он отметил, что Эстония готова ждать решения этого вопроса исключительно в рамках международного права и воевать не собирается. Журналистам не удалось получить оперативный комментарий в российском посольстве, однако они предполагают, что речь идет о территории, включающей Ивангород и часть Печорского района Псковской области.

Согласно Тартускому договору, подписанному 2 февраля 1920 года, эти земли принадлежали Эстонии. Однако после входа страны в СССР территории отошли РСФСР. Москва рассматривает Тартуский договор как исторический документ, не имеющий юридической силы.