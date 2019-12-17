Эстония запретила ввоз из России картофеля и яблок

Эстония ввела запрет на ввоз из России ряда продуктов растениеводства и растений, в том числе картофеля и яблок. Об этом сообщило в понедельник посольство РФ в этой балтийской республике.

«С 14 декабря в Эстонии вступил в силу запрет на ввоз продуктов растениеводства и растений из третьих стран, в том числе из России, — говорится в сообщении на странице диппредставительства в Facebook. — В список попавших под запрет наименований включены, в том числе картофель, яблоки, апельсины, растения и живые цветы».

По словам посольства РФ, это ограничение установлено во всех странах Европейского союза в целях предотвращения распространения вредителей растений.(ТАСС)

| 2019-12-16T23:07:53+00:00 17 декабря 2019, 05:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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