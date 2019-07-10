Эстония выразила протест России из-за салюта в честь освобождения Таллина

Эстонский МИД вызвал представителя посольства России и выразил протест из-за планов организовать салют в Москве в честь освобождения Таллина от фашистов, сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики.
Ранее в российском Минобороны анонсировали торжественные мероприятия в память об освобождении городов СССР и Восточной Европы. Их устроят в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Всего речь идет об 11 городах в 2019 году (Одесса, Севастополь, Минск, Вильнюс, Брест, Каунас, Кишинев, Бухарест, Таллин, Рига и Белград) и шести в 2020-м (Варшава, Будапешт, Братислава, Вена, Прага, Берлин). (РИА Новости)
| 2019-07-10T19:41:34+00:00 10 июля 2019, 20:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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