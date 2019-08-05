Эстония не будет признавать российские паспорта, выданные жителям ДНР и ЛНР

Эстония не будет признавать паспорта РФ, выданные жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) после 24 апреля 2019 года, если владельцы этих документов ранее не были гражданами России. Соответствующее решение МИД республики принял в понедельник.

«5 августа МИД принял решение не признавать паспорта, выданные Российской Федерацией жителям Донецкой и Луганской областей после 24 апреля 2019 года, если только владелец паспорта не был гражданином России, — говорится в заявлении ведомства. — Это решение вступает в силу немедленно».(ТАСС)

| 2019-08-05T14:37:04+00:00 5 августа 2019, 17:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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