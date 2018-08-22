Эстония и Латвия хотят взыскать с РФ ущерб за «советскую оккупацию»

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу и его латвийский коллега Дзинтарс Расначс планируют рассмотреть требование к России о компенсации ущерба за период «советской оккупации». Об этом говорится в совместном заявлении министров.

«Министры юстиции Эстонии и Латвии подчеркивают, как важно помнить период советской оккупации, и изучают возможность потребовать с Российской Федерации как с правопреемника Советского Союза возмещения ущерба», — говорится в заявлении. Министры также выразили готовность решать вопрос о компенсации в рамках международного права на уровне ООН.

Как заявил в июне 2017 года русскоязычной прессе Литвы посол РФ в этой стране Александр Удальцов, претензии стран Балтии к Российской Федерации о выплате компенсации за пресловутый ущерб за «советскую оккупацию» бессмысленны. По его словам, «никто из российских официальных лиц эту бессмысленную и бесперспективную затею обсуждать не будет, тем более в контексте «оккупации».

Литва, Латвия и Эстония три года назад подписали совместную декларацию о необходимости добиваться возмещения ущерба, якобы причиненного так называемой советской оккупацией. Ранее в Вильнюсе утверждали, что Литва могла бы выставить такой счет на $30 млрд.

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