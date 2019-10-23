«Есть время взглянуть судьбе в глаза»

Острая фаза уличных выступлений в мятежной испанской провинции вроде бы сошла на нет (трудно сказать, надолго ли). Шины в Барселоне теперь не жгут и камнями полицию не забрасывают. Но это вовсе не говорит о какой-то смене настроений в сепаратистском лагере каталонской нации. Напротив, местные политики вновь опасно близки к тому, чтобы вызвать самую жесткую реакцию Мадрида на свои решения и действия.

Во вторник сепаратисты блокировали дороги и несколько железных дорог в десятках мест Каталонии. На одном из пригородных маршрутов поезд попал в дерево, оставленное на путях протестующими. К счастью, обошлось без жертв.

Блокады продолжались на десятках дорог в районе Барселоны, Лериды и Жироны. Большинство демонстрантов — члены радикальных Советов обороны Республики (CDR), которые требуют немедленно провозгласить независимость Каталонии.

В Жироне студенты перекрыли подъездные пути к университету, а также входы в здания нескольких университетских факультетов.

При этом глава правительства (Женералитата) Каталонии Ким Торра заявил, что призывает правительство Испании начать диалог для урегулирования проблемы без предварительных условий, в рамках которого он будет отстаивать право региона на самоопределение.

«Правительство Каталонии выступает за политическое и демократическое урегулирование, призывая и.о. премьера Испании начать диалог без предварительных условий, в котором каждая сторона могла бы предложить условия разрешения нынешнего конфликта. В рамках этого диалога Женералитат будут отстаивать право на самоопределение как путь для определения политического будущего Каталонии», — заявил Торра на пресс-конференции в Барселоне.

Торра также сообщил, что за последние дни в общей сложности звонил и.о. премьера Испании Педро Санчесу четыре раза, однако тот так и не согласился с ним поговорить. По мнению главы Женералитата, это свидетельствует о «безответвенности» главы испанского правительства.

После этих слов сторонники независимости Каталонии устроили сидячую забастовку, они требовали, чтобы центральная власть, то есть официальный Мадрид, согласилась бы на переговоры с властями этой области Испании.

За круглым столом, по их мнению, должны находиться действующий премьер-министр страны Педро Санчес и президент Женералитата Каталонии Ким Торра.

Но видно говорить пока действительно не о чем. Потому что в это же время

действующий премьер-министр конституционной монархии Педро Санчес

находился в Каталонии, он приехал навестить полицейских, раненых во время демонстраций протеста.

«В такие моменты очень важно гарантировать сдержанность, проявляемую в данном случае государственными силами правопорядка, чтобы обеспечить мирное сосуществование, которое ставится под вопрос. Вами был продемонстрирован настоящий профессионализм, на мой взгляд», — выразил слова поддержки и.о. премье-министра Испании.

И как бы косвенно отвечая на призывы просепаратистски настроенного главы региона, Санчес заметил, что Торра не сумел обеспечить правопорядок во время манифестаций.

А тем временем приближается новая опасность. Каталонский парламент, похоже, вновь готовится стать инициатором деструктивных решений, ведущих в тупик. Три партии сторонников независимости в парламенте Каталонии согласовали 22 октября текст резолюции, в которой они отстаивают решение законодательного органа официально поддержать право региона на самоопределение и выступают против приговора Верховного суда организаторам референдума 2017 года. Об этом сообщает испанское издание El Pais.

Парламентские юристы предупреждают о риске, что этот документ может быть сочтен проявлением неповиновения Конституционному суду Испании. На прошлой неделе эта инстанция настоятельно рекомендовала каталонскому парламенту не принимать решений, выполнение которых ранее было приостановлено или отменено.

Пока что решающее заседание отложено до регистрации проекта резолюции, но чтобы она получила одобрение, достаточно голосов трех объединений сторонников независимости: Junts per Catalunya, Esquerra Republicana (ERC) и CUP. Иными словами, если не произойдет ничего неожиданного, парламент ее примет.

И вот тут Каталония вновь подставит себя под риск силового вмешательства центральной власти и временной отмены автономного статуса. Если эти горячие головы уже во второй раз с осени 2017 года объявят проведение незаконного референдума о независимости, Мадрид неминуемо пошлет спецназ на разгон и аресты. То есть, может повториться осенний сценарий двухгодичной давности. А в том, что такая решимость у центральной власти есть, сомневаться не приходится. Достаточно вспомнить, что тогда ни одно государство не осудило действия короны против сепаратистов, включая и официальный Брюссель.

Так что все это может в очередной раз плохо закончиться именно для сепаратистов. Тем более, что минимум половина каталонцев высказывается против отделения. У лидеров сепаратистов еще есть время одуматься и отказаться от радикализации ситуации, из которой для них только два пути – в эмиграцию или на скамью подсудимых. Стоит ли оно того?