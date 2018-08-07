Есть санкции, а есть и необъявленная война

Международная ситуация вокруг Ирана обострила и внутриполитическое положение в стране. Так с начала текущего года национальная валюта Ирана начала падать, что повлияло на рост цен и ускорило инфляцию.

О внутриполитической ситуации, а также международной обстановке вокруг Ирана, рассказал #, иранист, эксперт по Ближнему Востоку Игорь Панкратенко.

— С начала нынешнего года в Иране не прекращаются гражданские протесты. Как может разрешиться ситуация и к чему приведут протесты?

— На самом деле вариантов здесь не так уж и много, собственно говоря — только один. Что руководство страны приступит к комплексному и взвешенному реформированию, разрешению тех противоречий, которые накопились в экономике, в социальной сфере, в обществе за время существования Исламской республики.

Мир за последние пару десятилетий стал куда как динамичным, что ведет к регулярному возникновению новых вызовов, и не только во внешней политике. На какие-то из них руководство страны успевало адекватно отреагировать, но что-то, по целому ряду причин, откладывалось «на потом», до лучших, как говорится, времен. И в конце концов это «отложенное» достигло критической массы, привело к кризису, который теперь выплеснулся на улицы.

Примечателен в происходящем вот какой момент — иранские власти прекрасно понимают, что протест справедлив. И давить его силой — себе дороже. Отсюда кстати и достаточно лояльное отношение к тем, кто вышел на улицу и выражает недовольство своим положением и политикой властей — правоохранительные органы не давят и не разгоняют, а лишь следят за тем, чтобы протестующие не переходили неких «красных линий». Пока это по большей части удается, антигосударственные лозунги хоть и звучат, но — иногда и не массово.

Но вот в чем проблема — чем дальше продолжается протест, тем выше становится вероятность того, что он будет политизироваться. Пресловутая «зеленая» оппозиция в Иране, конечно, политические импотенты, оседлать и возглавить выступления населения не могут, но это не означает, что позиция некоторой части правящей элиты — побунтуют, выплеснут недовольство и перестанут, разойдутся — правильная. Люди ждут реальных шагов власти по устранению накопившихся проблем, по преодолению социально-экономического кризиса — и если и дальше продолжать отделываться от них симулякром «реформ», чем занимается команда Рухани — к хорошему это не приведет.

К сожалению, длительное время адекватные программы преобразований в экономике и обществе — и со стороны консерваторов, и со стороны реформаторов — становились жертвой политических склок и интриг. В результате, когда припекло — дать внятной программой ответы на запросы общества нынешняя исполнительная власть оказалась не в состоянии. В результате чего вынуждена сейчас не проводить взвешенную и системную политику ответов на существующие вызовы — а лихорадочно, буквально «на коленке» писать программу действий, которая удовлетворит граждан страны, делать кадровые перестановки и так далее. То есть — работать в режиме «хватай мешки — вокзал отходит».

— Можно ли сказать, что США санкциями пытаются добиться смены власти в Иране?

— Американская администрация, конечно, заявляет, что ни в коем случае, что ее политика направлена только на то, чтобы «изменить поведение режима», добиться того, чтобы «Иран стал нормальной страной», как изящно выразился Майк Помпео. Вполне допускаю, что те, кто повторяет эти тезисы — искренне в них верят. Но есть декларации — и есть факты. Между США и Исламской республикой существуют не какие-то частные разногласия, а антагонистические противоречия. Разрешить которые можно только двумя путями — либо два этих государства будут находиться на разных глобусах, либо одно из них, в силу разных причин, должно подстроиться под другое.

«Подстраиваться», по мнению американского истеблишмента, должен Иран. И если его руководство к этому не стремится, то с помощью определенного набора инструментов нужно привести к власти тех из местных, кто более понятлив и отзывчив к нуждам США. Санкции — лишь часть этого набора, публичная, а потому и наиболее обсуждаемая. А есть и другая — содержание оппозиции, как внутренней, так и находящейся за рубежом, привлечение ее к операциям спецслужб — от сбора информации об Иране и создания подпольных боевых ячеек сепаратистов и экстремистов до исполнения ими терактов на территории страны.

То есть — есть санкции, а есть и необъявленная война. И вот она-то ведется явно не для того, чтобы «изменить поведение Тегерана». А для того, чтобы сменить там режим. Координационная структура, созданная американцами, израильтянами и саудитами для ведения подрывных операций против Исламской республики и изменения существующего в Иране строя действует достаточно давно. И ее существование особым секретом для тех, кто «в теме», не является.

— Можно ли предположить, что рано или поздно Верховный лидер страны Али Хаменеи воспользуется своим конституционным правом и отправит в отставку Рухани вместе с его командой реформаторов?

— Предполагать можно, конечно, все, но, как представляется, это пока не тот вариант, который рассматривает канцелярия Рахбара. «Священная корова» для иранского истеблишмента — сохранение некоего внутриполитического баланса. Отправить досрочно Рухани с его «прагматиками» в отставку — означает этот баланс разрушить. В политических элитах Ирана большинство сегодня, на мой взгляд, не считают, что ситуация в стране настолько критическая, что ради ее исправления можно нынешним балансом пожертвовать.

Поэтому пока вопрос об отставки Рухани не актуален. Его оппоненты считают, что вполне реально добиться изменения политики президентской администрации Ирана другими, менее радикальными средствами.

41 просмотров