Есть ли в продаже натуральный мед?

Акционерное общество «Аграрные закупки и снабжение», действующее при Министерстве сельского хозяйства, организует 20-ю республиканскую ярмарку продуктов пчеловодства, которая пройдет с 28 сентября по 18 октября.

Местом для ярмарки станет проспект Фатали хана Хойского, 10 в Наримановском районе (территория Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова). Сообщается, что качество меда будет контролироваться Агентством продовольственной безопасности, а количество участников не превысит 40 пчеловодов от каждого региона. При этом, претенденты должны иметь не менее 20 пчелиных семей и привезти с собой не более 400 кг мёда.

Участие в ярмарке платное — обойдется это удовольствие пасечнику в 150 манатов. Профильное ведомство обещает проконтролировать качество меда и для этой процедуры 13-24 сентября на складе ОАО «Аграрные закупки и снабжение» по адресу: улица Ходжахасан, 57 (Фруктовый рынок) начнется прием образцов фермерской продукции. После приёма на склад меда сотрудники Агентства продбезопасности отберут образцы для контроля качества, а результаты проб появятся не позднее трех дней. «К продаже будет допущена только соответствующая стандартам безопасности продукция, остальная будет храниться на складах на фруктовом рынке ОАО «Аграрные закупки и снабжение», — информирует структура.

К вопросу о том, смогут ли столичные жители приобрести натуральный мед, специалисты отнеслись скептически. «Купить натуральный мед на городских выставках, рынках и в магазинах практически невозможно», — сказал редакции эксперт по сельскому хозяйству Вахид Магеррамов. С его слов, в лучшем случае, наивному покупателю «подсунут» продукт, переработанный пчелами из сахарного сиропа. В худшем — виртуозные дельцы готовят подобие целебного продукта из патоки и сахарного сиропа.

«Случается, что к сахару добавляют какое-то количество натурального меда для запаха и характерного вкуса, но есть еще один ненатуральный мед, который с помощью химического анализа определить нельзя, — в таком продукте почти нет сахарозы, а содержание глюкозы и фруктозы такое же, как в меде натуральном. Называется эта подделка «мед-сахар» — именно такой можно увидеть на рынках, в магазинах и ежегодных выставках, организуемых Министерством сельского хозяйства», — считает Магеррамов.

С его слов, зарабатывают на продаже так называемого меда все — начиная от фермеров и заканчивая организаторами мероприятия, причем, кто наживается больше на обмане легковерных граждан, ответить сложно. Он также обратил внимание на фиксированные расценки в размере 30 манатов за килограмм — совершенно невыгодная цена для натурального продукта. Но это не единственная странность. Общее количество пчелиных семей в Азербайджане не превышает 240 тысяч, а годовое количество меда с каждой из них не превышает 10 кг.

«По грубым подсчетам, ежегодное внутреннее производство по стране составляет 250 тонн чистого меда, а этого, разумеется, недостаточно даже для частичного удовлетворения существующего спроса, что становится причиной массовых спекуляций. Иными словами, фермеры пытаются заполнить образовавшийся вакуум предложения поддельной продукцией, изощряясь в богатом выборе возможностей и пользуясь сложностью нелабораторных попыток отличить натуральный мед от виртуозной и даже нехитроумной подделки», — сказал эксперт.

В свою очередь глава Союза свободных потребителей Эйюб Гусейнов также выразил свое удивление по поводу фиксированных рыночных цен. С его слов, натуральный мед стоит дорого и даже в этом случае никто не гарантирует, что он не содержит второстепенных примесей и является пчелиным продуктом — данью цветущих полей и лесов. Во избежание обмана специалист порекомендовал приобретать это лакомство только у проверенных продавцов — желательно родственников и хороших знакомых.