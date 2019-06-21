Есть ли у вас план, мистер Болтон?

То, что США активизировались в урегулировании карабахского конфликта — положительный факт, таким мнением поделился с #, политолог Эльхан Шаиноглу, комментируя встречу Мамедъярова и Мнацаканяна в Вашингтоне.

«Я не жду положительных итогов от этой встречи, но, в любом случае, активность США – это положительный факт. Последний раз они были активны в начале 2000-х годов, но потом не проявляли особого интереса к данному конфликту. За это время Россия была активней всех. США этой встречей хотят показать, что они тоже интересуются НК конфликтом и регионом в целом. Это сама по себе положительная тенденция»., отметил эксперт.

По его словам, во время визита Болтон открыто сказал армянам, если хотят мира в регионе, то должны улучшить отношения с Баку и Анкарой, а это проходит через урегулирование карабахского конфликта.

«Думаю, что он остался при своем мнении. Но проблема в том, что Армения полностью под влиянием России. Кремль никогда не захочет урегулирования конфликта и даже будет против устных договоренностей», — подчеркнул он.

Шаиноглу также добавил, что разговоров вокруг планов «Лаврова» и «Болтона» много, но пока никто не видел эти планы и не знает детали.

«В целом есть разные подходы, но это не своеобразные «планы». На столе переговоров лежат Мадридские принципы и расширенные мадридские принципы и все. Сам Лавров официально отрицал, что у него есть какой-то план, и я не верю, что есть особый план у Джона Болтона. Это всего лишь разговоры. Все понимают, что конфликт должен быть урегулирован поэтапно, для начала часть оккупированных территорий должна быть освобождена, без этого никакой план не будет работать», — сказал эксперт.

Он также добавил, что только после встречи, по возвращении министров в свои страны можно будет понять, насколько США заинтересованы в урегулировании конфликта.

«Болтон прилетал в регионе не для урегулирования конфликта, а по иранской тематике. Возможно, эта тема повторно поднималась и на встрече с главами МИД в США, так как оба государства являются соседними Ирану», — резюмировал он.