Есть чему поучиться… у врага…

Провокационные действия Армении и в целом всего мирового армянства против Азербайджана не заканчиваются. Наивно было бы полагать, что они закончатся, а то, какой из них враг?

На этот раз, армянская диаспора решила снять фильм про Нагорный Карабах в целях, естественно, пропаганды, без этого никак, пригласив на главную роль младшего брата известного актера, звезды фильма «Такси» Сами Насери – Биби Насери. Армянские СМИ уже заявили, что актер дал согласие на участие в съемках. Об этом # уже писало в материале «Армянская кинопровокация:«Вальтер» и грустные думы» http://zerkalo.az/armyanskaya-kinoprovokatsiya-valter-i-grustnye-dumy/.

Удивляться тому, что армяне как всегда гиперболизируют свою историю и умеют представить зрителю нужную им картину, не стоит. Подобное уже мы проходили с фильмом про «геноцид армян», правда, как они не старались, результат остался неизменным. Признания не произошло, более того, ЕСПЧ признал «геноцид армян» не исторической правдой, которую стоит признать, а мнением. Но наши соседи не унывают и продолжают работать на расширении своих идеологических воззрений в культурной плоскости.

Фильм про Карабах с французским актером, берберского происхождения (берберы — общее название принявших ислам в VII веке коренных жителей Северной Африки) задумка сильная. Да, нельзя сказать, что актер известен, так же как и его звездный брат, но поклонники у него есть и немало, его достаточно неплохо знает европейская аудитория. На это и нацелено.

Будем откровенны, в Европе про Азербайджан, про армяно-карабахский конфликт мало, кто осведомлен. Еще меньше знают и разбираются люди в том, кому принадлежит Нагорный Карабах, что вообще означает это слово. Им вообще не до этого конфликта, у них проблемы и задачи другого уровня.

Безусловно, данное убеждение не касается политиков, и тенденция последних лет в урегулировании карабахского конфликта может только радовать Азербайджан. ЕС и даже Вашингтон твердо встали на позицию признания территориальной целостности Азербайджана. Но обольщаться заявлениями политиканов все же не стоит, нужно еще уметь достучаться до сердца простого европейца. Вот на этом поприще армяне нас опережают и переигрывают, нужно признать этот факт. И только после этого разработать свою стратегию и начать работать.

Да, в Европе или в России, в США нет азербайджанских актеров, режиссеров, или диаспорских организаций (кстати, еще один факт, в котором нас обыгрывают), которые за свои средства и по собственной инициативе начнут реализовывать такой проект. Но мы не бедное государство, у нас, скорее всего, есть средства на реализацию защиты нацинтересов на разных уровнях. К сожалению, Азербайджан, который потерял 20% территорий, но при этом добился того, что ни одна страна мира, включая Армению, не признает Карабах, сильно отстает в пропаганде. Нет книг, нет фильмов, рассчитанных на внешнюю аудиторию, про реалии карабахской войны, про те зверства, которые творили армянские бандиты, о Ходжалинской трагедии. Нужно привлекать известных американских или европейских режиссеров, мировых звезд, но не для одной двух песен или просто присутствия на открытии какого-то мероприятия. Необходимо создать что-то такое, чтобы о нашей боли узнали за пределами нашей страны, чтобы нам сочувствовали и переживали. Кино – это наилучший способ воздействия, Азербайджан, к сожалению, пока не научился использовать его в своих интересах.