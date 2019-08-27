ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию родственникам Магнитского

Страсбургский суд обнародовал во вторник постановление по поданной родственниками (супругой и матерью) 10 и 7 лет назад жалобе «Магнитский и другие против России».

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО «Матросская тишина» в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.