Эсминец ВМС США зашел в порт Батуми

Эскадронный миноносец ВМС США Ross в воскресенье, 21 апреля, прибыл в порт грузинского города Батуми, сообщается в заявлении, опубликованном пресс-службой посольства США в Грузии.

«Наши союзники в Черном море продолжают играть ключевую роль в поддержании безопасности в Европе”, — сообщает капитан корабля Дейв Коулз.

Визит корабля показывает поддерживающееся сотрудничество между Штатами и Грузией, отмечается в сообщении.

Также сообщается, что во время визита пройдет футбольный матч между командой корабля и сотрудниками грузинской береговой охраны, а также игра в баскетбол против студентов Батумской Морской академии.