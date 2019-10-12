Эсминец США «Портер» вошел в Черное море

В Черное море вошел эсминец США «Портер», передает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Эсминец взяли на сопровождение суда Черноморского флота РФ. В операции участвуют фрегат «Адмирал Эссен» и два малых ракетных корабля.

В середине сентября американское судно USNS Yuma (T-EPF-8) зашли в Черное море  через пролив Босфор. В этом году амриканские корабли заходили в акваторию семь раз. Согласно международной Конвенции Монтрё, военные корабли нечерноморских стран могут находиться в Черном море не более трех недель.

Кстати, на этой неделе правительственный аналитический центр США опубликовал  доклад о стратегии «сдерживания» России в Черном море (aif.ru)

| 2019-10-12T23:23:53+00:00 12 октября 2019, 23:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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