Эсминец США «Портер» вошел в Черное море

В Черное море вошел эсминец США «Портер», передает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Эсминец взяли на сопровождение суда Черноморского флота РФ. В операции участвуют фрегат «Адмирал Эссен» и два малых ракетных корабля.

«Портер» имеет систему противоракетной обороны «Иджис» и оснащен крылатыми ракетами «Томагавк». Он на постоянной основе размещен на испанской военной базе в Рота вместе с еще тремя американскими эсминцами.

В середине сентября американское судно USNS Yuma (T-EPF-8) зашли в Черное море через пролив Босфор. В этом году амриканские корабли заходили в акваторию семь раз. Согласно международной Конвенции Монтрё, военные корабли нечерноморских стран могут находиться в Черном море не более трех недель.

Кстати, на этой неделе правительственный аналитический центр США опубликовал доклад о стратегии «сдерживания» России в Черном море (aif.ru)