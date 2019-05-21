Если зритель не идет в музей, то музей сам приходит к зрителю!

Национальный комитет ИКОМ Азербайджана в сотрудничестве с Министерством культуры Азербайджанской Республики и торговым центром Park Bulvar провел музейный фестиваль под девизом «Музеи в гостях у Park Bulvar».

Как сообщает #, в мероприятии приняли участие 12 музеев страны – Азербайджанский музей ковра, Азербайджанский национальный музей искусств, Азербайджанский государственный музей музыкальной культуры, Азербайджанский государственный музей театра, Музей независимости Азербайджана, Национальный музей истории Азербайджана, Музейный центр «Ичери Шехер», Дом-музей Узеира Гаджибекова, Дом-музей Самеда Вургуна, Дом-музей Бюль-Бюля, Дом-музей Леопольда и Мстислава Ростроповичей и Музей истории таможни Азербайджана.

В течение трех дней Азербайджанский музея ковра представил гостям мастер-классы по ткачеству (сувенирный коврик, циновка-четен, ковер-шедде), интерактивные образовательные программы, постановку для детей «Сказка Шенгюлюм, Шюнгюлюм, Менгюлюм». Азербайджанский национальный музей искусств – пантомиму «Влюбленный в искусство», представление театра теней, мастер-классы по рисованию и викторину. Музейный центр «Ичеришехер» – интерактивную церемонию хнаяхды, игры с костюмированными персонажами – в нарды с «бакинским гагашем» и в шахматы с «визирем государства Ширваншахов», а также концертную программу в исполнении учащихся Республиканской гимназии искусств. Азербайджанский государственный музей музыкальной культуры – фортепианный концерт, а также концертную программу в исполнении скрипичного ансамбля «Деташе», фольклорного ансамбля «Ширван» и Ансамбля старинных музыкальных инструментов. Дом-музей Леопольда и Мстислава Ростроповичей – концертную программу, включающую классические музыкальные композиции. Дом-музей Самеда Вургуна показал гостям литературные и музыкальные номера на основе произведений поэта, дом-музей Узеира Гаджибейли – сценку из оперетты «Не та, так эта» в исполнении школьников, дом-музей Бюльбюля – концертную программу с участием учащихся средней музыкальной школы им. Бюльбюля, а Музей независимости Азербайджана – концерт «Искусство ашугов в традиции» в исполнении меджлиса Дирили Гурбани.

В общей сложности на фестивале было представлено 29 наименований мероприятий – мастер-классы, спектакли, концерты, конкурсы, игры и т.д.

Фестиваль стал подарком жителям и гостям столицы Азербайджана к Международному дню музеев, в соответствии с его девизом в нынешнем году – «Музеи как культурные центры: будущее традиций».

«Музей сам приходит к зрителям – вот в чем была главная идея нашего совместного мероприятия. И она полностью себя оправдала», – говорит глава Национального комитета ИКОМ Азербайджана, директор Азербайджанского музея ковра Ширин Меликова.

«Этот фейерверк, настоящий парад музеев в торговом центре Park Bulvar стал своего рода миниатюрным вариантом крупного, международного музейного экспо. Фестиваль был рассчитан прежде всего на неподготовленную публику, не имеющую привычки посещения музеев. Нашей задачей было сломить сложившийся среди широких масс стереотип о музеях и показать, какую разнообразную деятельность мы ведем. На самом большом мониторе шли ролики обо всех музеях – участниках проекта, а кроме того, каждый из участников устроил там собственную видеопрезентацию. И наконец, о каждом из 12 музеев гостям рассказывал ведущий фестиваля. Это было очень важно с точки зрения пиара небольших музеев, в частности, домов-музеев, ведь крупные очаги культуры и без того пользуются наибольшим вниманием публики и даже имеют своих завсегдатаев.

В наших мероприятиях в Park Bulvar участвовало огромное количество детей, что особенно радует», — сказала она.

В настоящее время Национальный комитет ИКОМ занят подготовкой азербайджанской делегации к триеннале – генеральной конференции ИКОМ года, которая пройдет в сентябре в Киото.