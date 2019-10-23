Если все народы и народности захотят «самоопределиться»…

Ну вот, приехали, поговорили и ничего конкретно не пообещав покинули регион – к сожалению, таков привычный итог визитов сопредседателей Минской Группы (МГ) в регион.

И на этот раз случилось то же самое, за единственным исключением — на этот раз обещали, что к концу года состоится очередная встреча министров иностранных дел конфликтующих сторон, хотя «встречи ради встреч» всех уже достали…

Понятно, что основная миссия сопредседателей МГ не заключается только в создании или обеспечении контактов между представителями конфликтующих сторон, или как они сами выражаются, в «чистом посредничестве». Нет, они обязаны обеспечить и предметную сторону переговоров, дать им дипломатическое содержание, особенно, тогда, когда стороны заметны отошли от обсуждаемых документов, обвиняя друг друга в отказе от «казанских или же мадридских принципов».

Напомним, что с подобным заявлением на днях выступила армянская сторона, якобы министр иностранных дел Азербайджана в одном из своих интервью подтвердил это.

Но надо сказать, что МИД Азербайджана быстро, своевременно отреагировало на это очередное «откровение» армянской стороны, заявив, что это является чистой ложью, очередной выдумкой армян, чтобы отодвинуть переговорный процесс.

Отнюдь, представители Азербайджана постоянно бьют тревогу о том, что последние встречи министров, как правило, носили совсем уж беспредметный характер, как говорится, на столе не было ни казанских, ни мадридских документов…

Да, таково текущее состояние проблемы. Но по информациям различных источников, в Ашхабаде, на саммите СНГ состоялось двухчасовое обсуждение проблемы между президентом Азербайджана и премьером Армении. К сожалению, детали этих обсуждений неизвестны, но думается, что в любом случае, подобные обсуждения необходимы.

Помнится, что буквально год тому назад, опять же на мероприятии СНГ, состоялись переговоры между президентом И.Алиевым и премьером Н.Пашиняном. Тогда Пашинян просил тайм-аут, т.к. ему нужно было время, чтобы провести выборы. Азербайджан представил ему такой шанс. Но что случилось потом? Армянский премьер-министр выступил со своими бредовыми заявлениями, что в духе армян.

Но в Ереване должны понять, что терпение Азербайджана не бесконечно, тем более, что, и российская сторона выразила свою обеспокоенность в связи с заметным торможением в переговорном процессе.

А так, сейчас, и в Баку, и в Ереване внимательно следят за процессами на турецко-сирийской границе и за событиями в испанской Каталонии, хотя ожидания совсем противоположные.

Надо сказать, что процессы в сирийской плоскости не оправдали ожидания, полностью разочаровав армян.

В Армении ожидали, что и сирийским курдам удастся «самоопределиться», объявить всему миру о своей «независимости». Но ничего подобного не произошло, мало того, турецкая армия полностью разгромила военные формирования сирийских курдов, и, если бы не американцы, наверное, Турция вообще, положила бы конец всем амбициям сирийских курдов.

Но американцы быстро поспешили в Турцию и добились временного прекращения огня. Мы еще ни разу не были свидетелями, чтобы какую-то страну одновременно посещали вице-президент, государственный секретарь и помощник по национальной безопасности США, что еще раз демонстрирует степень «обеспокоенности» американцев и конечно, такой простой факт, что турецкой армии достаточно буквально несколько дней, чтобы положить конец всем планам сирийских курдов…

Что же касается, событий в испанской Каталонии, и это не новое явление. Но и тут, как уже заметили, армяне полностью разочаровались – испанское правительство полно решимости и понятно, что сепаратисты ничего не добьются. Дело в том, что сепаратизм не только противоречит таким международным документам, как Устав ООН и Заключительный Акт Хельсинки, не только интересам всех государств, но и здравому смыслу, общим демократическим тенденциям в современном мире.

Представьте себе, что в мире существуют более пяти тысячи народов и народностей, а государств меньше даже двух сотни. Что было бы, если все народы и народности вновь «самоопределились», чтобы создать свою «государственность». Сколько крови потекло бы в таком случае? Какие только лавинообразные разрушительные процессы стартовали бы в мире!..

Поэтому армян ждут одни разочарования. Не станет Нагорный Карабах ни независимым, ни частью Армении – этого никто, в первую очередь, мы азербайджанцы не допустим. Поэтому как бы они не затягивали переговорный процесс, с какими бредовыми заявлениями не выступал их премьер-министр, Нагорный Карабах был и впредь будет неотъемлемой частью Азербайджана…