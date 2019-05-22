Если Вашингтон начнет войну с Ираном, начнутся большие проблемы для всего региона

Контролировать границу в случае войны Ирана с США будет невозможно, таким мнением поделились с # эксперты, комментируя процессы, которые могут развиваться в случае войны Ирана и США.

«Я не думаю, что США начнут войну с Ираном. Теоретически все возможно, а вот практически все понимают, что если Вашингтон начнет войну, то начнутся большие проблемы, как для Ирана, так и для США и в целом для региона. Иран — это не рядовое государство. У него есть большие амбиции в регионе», — отметил военный эксперт Узеир Джафаров.

По его словам, Азербайджан, понимает, что в Иране проживает много азербайджанцев, и если будет война, они ринутся сюда.

«Мы никак не сможем удержать их. Поэтому Азербайджан должен тесно работать с международными структурами для того, что снизить риски. Сегодня турецкая экономика сильно страдает от миллиона беженцев, которые проживают на их территории, и мало кто из них хочет вернуться обратно, даже после того, как правительство смогло очистить территории от террористов», — добавил эксперт.

Джафаров также добавил, что Запад не раз хотел привлечь Азербайджан к антииранскому направлению, но наше правительство не идет на какие-либо разговоры на эту тему.

«Что касается азербайджанской границы, то в случае большого наплыва беженцев со стороны Ирана на север, и если азербайджанская сторона почувствует дополнительную угрозу именно на не контролируемых территориях, то безусловно не оставит это без ответа.

Азербайджанская сторона будет принимать адекватные меры. Какие это будут меры, скорее всего, наши генералы знают лучше и, вероятно, уже есть план, как они будут действовать в таком случае. Это важно также с точки зрения безопасности наших граждан», — добавил он.

В свою очередь, политолог Зардушт Ализаде считает, что южные азербайджанцы совсем по-иному организованы: они не будут бежать из своей страны.

«Они все пойдут защищать свою родину, поэтому и беженцев в большом количестве ждать не стоит. Но когда захватывали наши земли в 90-х годах, иранцы приняли наших беженцев. Открыли им палатки, накормили их, а потом уже пустили в Азербайджан, как будут поступать северные азербайджанцы, я не знаю. На сегодня эти территории контролируют Армения и Россия», — сказал он.

А политолог Эльхан Шаиноглу считает, что в случае обострения ситуации региону реально грозит гуманитарный кризис.

«С другой стороны мы не сможем контролировать ситуацию, мы — маленькая страна. Тут есть заинтересованные сильные и большие государства, и если они приняли какое-то решение, мы не сможем повлиять на это. Но это не означает, что Азербайджан не должен жестко контролировать вопросы безопасности своей страны.

Если будет гуманитарная катастрофа, понятное дело, что мы не сможем держать двери закрытыми, тем более по отношению к своим соплеменникам, чтобы они не столкнулись с массовым уничтожением. Но мы все-таки надеемся на то, что оба государства найдут в себе мудрость и ответственность и не доведут дело до войны», — подчеркнул он.

Аналитик также отметил, что нужно понимать, что эта война может перерасти в региональную.

«Война с Ираном заденет все страны региона, и США должны это понимать. Но я думаю, что страсти спадут, потому что такова стратегия Трампа, сначала поднимать ставки, а потом начинать диалог. Точно также он действует и с Северной Кореей, и с Китаем, и с Россией. Война в корне не соответствует интересам и самих США», — сказал он.

Говоря о том, кто же будет контролировать границу с Ираном на оккупированных территориях, эксперт сказал, что вопрос не в том, кто контролирует: «Кто бы ни контролировал сегодня, ничего не сможет сделать в случае гуманитарной катастрофы. Невозможно контролировать границу на всех участках. Вы представляете, что будет, если на пропускном пункте стоит 100 тысяч человек? Как вы сможете держать закрытой границу?».

Он также добавил, что этот конфликт на самом деле должен напугать Армению.

«Потому что если в Иране будет конфликт, то Армения лишится еще одной границы. С другой стороны, если в Иране произойдут демократические преобразования, то роль азербайджанцев в этой стране возрастет. То есть по всем раскладам теряющая сторона тут Армения», — резюмировал он.