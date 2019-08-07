Если Трамп будет переизбран…

Согласитесь, Иран, как государство, в принципе, не страшнее Северной Кореи, которая уже имеет не только атомную, но и водородной бомбу, и в которой, в отличие от Ирана, нет даже зачатков демократии, политическая система которой является более репрессивной, даже тоталитарной и антигуманной, чем иранская. К тому же Корея создает немало серьезных проблем касательно региональной безопасности.

Кроме того, до сих пор многие политологи и политические аналитики мира задаются вопросом: собственно говоря, чем же не угодило ядерное соглашение с Ираном президенту Д.Трампу, ведь в годы правления Б.Обамы данное соглашение считалось чуть ли не успехом американской дипломатии!..

Да, и бывший президент Б.Обама не был «грешнее» господина В.Путина, аннексировавшего не только Крым и Восточную Украину, но и Абхазию с Южной Осетией, и который продолжает держать в страхе почти все постсоветское окружение России. Он создал в России настоящую авторитарную систему, и чтобы продолжить свое итак длительное правление «обогатил» современную политологию новым термином и феноменом, т.н. тандемократией.

Но господин Трамп с таким презрением отменял и продолжает отменять почти все соглашения, достигнутые в годы правления Обамы, будто, он вообще, не верит, что чернокожий президент в принципе, может заключить хоть какое-то дельное соглашение.

Нетерпеливый читатель может спросить: к чему же такие сравнения? Дело в том, что скоро в Соединенных Штатах начнутся очередные президентские предвыборные гонки, которые уже почти начались. И конечно, центральным вопросом этого процесса является:«А станет ли Трамп очередной раз главой государства»?

По мнению многих ведущих аналитиков и политологов мира, шансы у него довольно высокие, несмотря на то, что еще не совсем утихли разговоры о «русском следе» в предыдущих выборах.

Дело в том, что протекционистская и сугубо проамериканская политика и отчасти риторика Д.Трампа не совсем уж безразличны миллионам простых и среднестатистических американских политических обывателей, которым не чужды политический эгоцентризм и близорукость. Что касается конкретных экономических дивидендов политики Д.Трампа, в связи с этим существуют весьма различные мнения.

Одни считают, что протекционистская политика привела к росту американской экономики, другие же или отрицают это, или же рост экономики связывают с бывшим президентом Обамой. Но в любом случае, у оппонентов Трампа пока что не имеются сильные экономические аргументы против президента – бывшего шоумена.

Вдобавок, по всей видимости, Трамп заручился поддержкой сильной еврейской диаспоры. Он сам себя называет самым про-израильским президентом за всю историю Штатов, т.к. именно он впервые признал Иерусалим столицей Израиля и Голанские высоты законной и неотъемлемой частью «Земли обетованной». Думается, что корни его противостояния и с Ираном также следует искать в этой плоскости.

Другим важным обстоятельством в пользу Д.Трампа является и такой момент, что его основные противники — демократы еще не определились со своим кандидатом. В принципе, это, как говорится, не такая уж большая беда, практика показывает, что предвыборный процесс, особенно, его баталии в этом отношении имеют чуть ли не магическую силу, позволяя политическим «новичкам» проявить свои способности. Но у Трампа, конечно, больше опыта, чем у его противников, что увеличивает его шансы.

У демократов имеется и другая серьезная проблема – внутри этой партии чувствуются новые идеологические тенденции; она становится более социалистической и либеральной. Конечно, такие уязвимые группы, как мигранты или же различные сексуальные меньшинства поддерживают эту партию, но все-таки возникает резонный вопрос: насколько соответствуют традиционным американским ценностям и мировоззрению социалистические идеи и крайний либерализм?

Ведь, опыт столетий показал, что социализм даже самого современного европейского толка в США не пройдет, потому что главной американской ценностью все-таки является свобода в широком смысле.

Кроме того, многие видные американские писатели были или социалистами, или же коммунистами (например, Дж.Лондон и Т.Драйзер).

Наверное, наших читателей интересует и такие вопросы: что изменится в карабахской проблеме, если Трамп станет президентом в очередной раз? Что думает Трамп вообще, о карабахской проблеме? К сожалению, опыт первого срока показал, что Трамп о ней вообще не думает!

Но впадать в пессимизм также не стоит. Во-первых, у американского президента имеются весьма серьезные планы, направленные на вытеснения России из бывшего советского пространства.

Кроме того, Трамп не является проармянским президентом, ему в принципе, и еврейской диаспоры хватает. Вдобавок, он уже передал свой политический месседж армянам (вспомните, прошлогодний визит Дж.Болтона): если желаете решение своих проблем, измените региональную политику своей страны.

На днях поступила информации, что США планируют сократить финансовую помощь марионеточному Нагорно-Карабахскому режиму.

А по другим весьма свежим сведениям, президент Д.Трамп пригласил украинского президента Владимира Зеленского в США. Напомним, что армянский премьер Н.Пашинян также приложил довольно много усилий в этом направлении, но не только сам Д.Трамп, вообще, никто из американских высокопоставленных лиц не счел необходимым осчастливить армянского премьера высоким вниманием.

Да, можно возразить, что в свое время, и экс-президент Украины не удостоился такой высокой аудиенции. Да, это правда. Но у П.Порошенко были личные проблемы с Трампом, т.к. бывший украинский президент во время последних президентских выборов в США поддерживал Х.Клинтон. Что поделаешь, такова политика, даже ей не чужды обычные человеческие страсти…