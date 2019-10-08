Если США уйдут из приграничной зоны, террористы начнут диалог с Дамаском и Москвой

Представители террористических формирований дислоцированных в северных сирийских районах, намерены начать диалог с официальными властями в Дамаске и представителями Российской Федерации, если США выведут свои войска из приграничной с Турцией зоны. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя т.н. курдских властей на севере Сирии.

По словам этого представителя, они «могут начать переговоры с Дамаском и Москвой, если Соединенные Штаты полностью выведут свои войска из приграничной с Турцией зоны».

| 2019-10-08T15:42:25+00:00 8 октября 2019, 18:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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