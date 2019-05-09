Если Иран выйдет из СВПД, это будет ответственностью США, заявил Макрон

Если Тегеран выйдет из соглашение по иранской ядерной программе, ответственность за это будет лежать на США, а не на Европе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

«Иран не вышел из этой сделки, во-первых. Во-вторых, если Иран выйдет из этой сделки, это будет ответственностью США. Не будем смешивать роли и говорить, что это европейцы», — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам неформального саммита лидеров стран ЕС в румынском Сибиу.