Если есть коммерческая рентабельность

30 ноября в поселке Ипсала турецкой провинции Эдирне прошла церемония открытия части проекта TANAP. На мероприятии приняли участие президенты Азербайджана и Турции, а также ряд официальных лиц европейских государств.

Проект TANAP всегда вызывал бурное обсуждение среди экспертных кругов, часть из которых считает данный проект нерентабельным без туркменского газа. Тем не менее, проект реализован, и как отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев «финансовое бремя в основном легло на плечи Азербайджана и Турции».

Среди скептиков проекта также есть и те, которые считают, что данный проект, принесет больше финансовой выгоды Турции.

В комментарии # эксперт по энергетике Ильхам Шабан сказал, что между Азербайджаном и Россией идет конкуренция за рынки сбыта газа.

«Даже если сравнивать долю Газпрома на турецком рынке в прошлом году и в этом году, мы увидим, как доля Газпрома заметно упала, в то время как доля Азербайджана повысилась. А если смотреть на прогнозы 2021 года, то это примерно 12 миллиардов куба метров», — сказал эксперт.

По поводу высказываний, что Азербайджан продает свой газ Турции не по рыночной стоимости, Шабан отметил, что все те, кто это говорит, не разбираются в энергетическом рынке.

«А что Газпром продает Турции газ по рыночной стоимости? Нет, конечно. Посмотрите, по какой цене американский газ поставляется на турецкий рынок, за 180-190 долларов и даже бывало ниже. Эти цены ниже, чем газпромовский газ. Газпром постепенно теряет свои объемы на турецком рынке, только за один год они снизили объемы на 5 миллиардов. Турция увеличила объемы сжиженного газа в 10 раз. И все это американский и катарский газ. Доля Ирана на турецком рынке примерно 7-8 миллиардов кубометров», — отметил Шабан, добавив, что это чистая конкуренция.

«Азербайджан отбирает у Газпрома определенную долю. Это происходит не потому, что у президентов двух стран хорошие отношения, а потому что Азербайджан находится рядом, а российский газ за 3000 км прокачивается, мы выигрываем во времени и в пространстве», — подчеркнул он.

Аналитик сказал, что подобные разговоры исходят от политиков и с реальной экономикой ничего общего не имеют.

«Но политические моменты бывают. Например, Россия продает Прибалтике газ дороже, чем Германии. Или же Газпром предлагал Грузии газ по слишком заниженным ценам», — сказал он.

Комментируя вопрос о том, что Турция будет больше зарабатывать от этого проекта, чем Азербайджан, Шабан отметил, что это не реалистичные убеждения. Они похожи на убеждения некоторых европейских политиков, которые думают, что Каспийское море – это пруд и ничего не стоит проложить трубопровод из Туркменистана в Азербайджан по дну Каспия. Причем объемы газа в расчет вообще не берут.

«Это те люди, которые хотят обострить отношения между Азербайджаном и Турцией. Этим в основном занимаются левые популисткие политики. Я читал в одной из левых турецких газет, что Турция ничего не получит от проекта TANAP, так как этот проект принадлежит Азербайджану. Такие же люди выступали против реализации проекта Баку-Тбилиси-Джейхан», — добавил он.

Говоря о возможной реализации Транскаспийского трубопровода, эксперт сказал, что все масштабные проекты могут быть реализованы только тогда, когда коммерческая рентабельность выше политических амбиций.

«Когда появится хотя бы одна компания, которая выразит желание инвестировать в этот проект, вот тогда и будет реализован Транскаспийский газопровод. С 1996 года об этом проекте говорят, но инвестора так и не нашли. Все эти разговоры о России и Иране — это ерунда. Кто они такие, если в этом будут заинтересованы определенные финансовые круги? Россия же строит «Северный поток — 2» протяженностью 1000 км и на глубине 2000 метров. Только пять прибрежных стран были против этого проекта, не говоря еще и о США. И какой результат? Когда есть коммерческая рентабельность, никакая политическая сила не сможет противостоять», — резюмировал он.