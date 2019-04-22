Эшли Янг: Если не можешь завестись на манчестерское дерби, с тобой что-то не так

Капитан «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг после поражения от «Эвертона» (0:4) поделился ожиданиями от оставшихся четырех матчей.

«Нам просто нужно извиниться перед болельщиками. Нас ждет сложный матч в манчестерском дерби. Мы знаем, насколько он важен. Если не можешь завестись на манчестерское дерби, с тобой что-то не так.

Я уверен, что мы будем готовы к среде. Мы разочарованы поражением, но нужно быстро встряхнуться и собраться. Нас ждут четыре матча. Четыре матча, в которых мы можем победить.

Если бы в октябре сказали, что мы окажемся в такой ситуации, мы бы с радостью ее приняли. Но такой клуб, как МЮ, должен нацеливаться на более высокие места в таблице.

Осталось четыре игры, нужно выиграть все четыре. Я уверен, что мы можем это сделать, хоть будет и сложно.

Мы проигрывали 0:4, а болельщики продолжали нас поддерживать. Они невероятны, и ради них надо выложиться в среду», — сказал Янг клубному сайту.