Эшли Коул объявил о завершении карьеры футболиста

Бывший защитник Дерби Эшли Коул объявил о завершении профессиональной карьеры, сообщает издание Daily Mail.

Английский фулбек решил повесить бутсы на гвоздь в возрасте 38 лет, после того как этим летом он получил статус свободного агента.

«После долгих раздумий и размышлений я решил завершить карьеру и сконцентрироваться на следующей главе, которая, как я надеюсь, будет связана с тренерской работой.

В данный момент я прохожу тренерские курсы и хочу добиться больших успехов в тренерской работе», – заявил защитник.

Эшли Коул известен по выступлениям в составе таких клубов, как Арсенал, Кристал Пэлас, Челси, Рома и Лос-Анджелес Гэлакси. Во второй половине прошлого сезона левый фулбек выступал в Дерби, где отыграл 12 матчей и забил 1 гол.

В активе Коула имеется 107 матчей в футболке сборной Англии.(football.ua)

| 2019-08-18T21:14:10+00:00 18 августа 2019, 22:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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