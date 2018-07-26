ЕЩЕ РАЗ О СИАМСКИХ БЛИЗНЕЦАХ

И о неоценимой услуге Трампа Путину.

Автор этих строк уже сравнивал Путина и Трампа с «сиамскими близнецами». Это было сразу после президентских выборов в США. Сейчас это заметили почти все.

Многие утверждают, что между близнецами, где бы они не находились, существует незримая связь. Как не быть этой связи, если речь идет о родственных душах.

О ЛЮБВИ И НЕНАВИСТИ

Обозреватель Виталий Портников в колонке на сайте «Грани.ру» пишет:«Симпатии Трампа к Путину ни для кого не секрет. Но его поведение на пресс-конференции с российским президентом было проявлением не симпатий, а подобострастия. До российского правителя Трамп уже встречался с северокорейским и китайским — диктаторами почище Путина. С Ким Чен Ыном он был развязен. С Си Цзиньпином — корректен. Подобострастен он не был ни с кем. Вообще ни с кем. Думаю, американцы до этой исторической встречи вообще не подозревали, что Трамп может быть таким. Но теперь знают они, знаем мы, знает мир.

Эти двое утверждают, что никогда раньше не были знакомы, но между ними связь такой силы, которая не всегда возникает даже между близко знакомыми людьми. Это связь взаимного знания фактов, доступных только им одним. Настоящее интимное переживание, которое в политике встречается очень редко».

«Когда они вышли, проведя более двух часов наедине в понедельник на своем саммите в Хельсинки, президент Трамп и российский президент Владимир Путин предались некоторым из своих самых любимых теорий заговоров», — пишет корреспондент GQ Юлия Йоффе в статье для The Washington Post.

Трамп вновь повторил развенчанную теорию о том, как Национальный комитет Демократической партии скрывал свои серверы — и важную информацию — от правоохранительных органов. Путин пустился рассказывать о кукловоде Джордже Соросе и ложно заявил, что его лондонский противник дал Хиллари Клинтон 400 млн. долларов, говорится в статье.

Что предсказуемо, они согласились с тем, что версия о российском вмешательстве в выборы 2016 года просто не может быть верной, — как сказал Трамп, «я не вижу причин, почему она должна быть таковой».

«После многих лет штамповки баснословных объяснений российских действий, которые всегда оправдывают российское правительство, Кремль, наконец, нашел благодарную аудиторию для путинской версии реальности — лидера свободного мира», — иронизирует Йоффе.

«Видеть все в правильном свете — или в неправильном — имеет реальные политические последствия. Если Америка виновата во всем, что пошло не так в отношениях с Россией, с чем, кажется, согласен Трамп, то зачем мы вводим санкции против российских чиновников и компаний?» — задается вопросом журналистка.

Путин сказал:»Да, я хотел, [чтобы Трамп победил], потому что он говорил о нормализации американо-российских отношений».

«Конечно, он имел в виду то, что Россия считает нормальным. После Хельсинки ясно, что трамповское определение примерно такое же», — заключает Йоффе.

Даже глава аппарата Белого Дома генерал Келли не выдержал и призвал республиканцев, то есть, своих и Трампа соратников по партии, открыто критиковать президента.

Google начал выдавать фотографии президента США Дональда Трампа по запросу «idiot». Алгоритм поисковой системы оценивает популярные и актуальные изображения и используемые при их описании ключевые слова, а затем выдает их по запросу пользователя. Ведь, самого Трампа все чаще стали называть «полезным идиотом» для Кремля.

Однако, не все так плохо. Да, на самом деле, Путин был бы рад договориться с Трампом. А Трамп, в свою очередь будучи «полезным идиотом» был бы рад подыграть Путину. Или наоборот. Но не получается. Ни тому, ни другому не под силу «с достоинством нести» этот груз, то есть, выполнять функции «полезного идиота».

Им даже не удается разыграть такие беспроигрышные карты как «борьба с терроризмом», «обеспечение мира» путем ядерного разоружения. Никто не спорит с необходимостью совместной борьбы с терроризмом, сокращения ядерных арсеналов, сохранения мира путем разрядки напряженности между США и Россией. Но при этом народ «не водится» на все эти реальные угрозы глобального характера. Все очень просто — все за мир во всем мире. Но вопрос в следующем: на каких условиях? А точнее, на чьих.

Да, Трамп всем своим поведением как бы демонстрирует, что готов играть на условиях Путина. Но ему этого не позволяет и не позволит американский истеблишмент. Причем, речь идет о консолидированной позиции почти всей американской элиты. В этом вопросе демократы и республиканцы солидарны. Несмотря на партийные противоречия и разногласия у республиканцев и демократов четкое, а главное единое понимание геополитических приоритетов США.

После каждой «потрясающей» встречи с Путиным Трампу приходится постоянно выкручиваться, утверждая, что, то ли СМИ его не так поняли, то ли он сам нечаянно оговорился, но почему-то каждый раз «в пользу» президента России. И как следствие, приходится отказываться от достигнутых с Путиным договоренностей.

И на этот раз буквально на следующий день после совместной пресс-конференции с Путиным Трамп заявил, что полностью доверяет выводам американского разведсообщества по поводу «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года, а вот там, то есть, в Хельсинки ляпнул совсем не то, что думал. Наверное, оказался под «гипнотическим» воздействием Путина. Без этого ни как.

И речь не только о российском вмешательстве в американские выборы. Ну, разве президент США в здравом уме может согласиться послать американских граждан в Москву для того, чтобы российские следователи смогли их допросить?! Вначале Трамп назвал это «невероятным предложением». Белый дом отказался от рассмотрения этого варианта только после того, как сенат единогласно выступил против.

На этот раз и президент России дал слабину, что совсем не свойственно господину Путину. То ли старость уже сказывается, то ли слишком уж удачные переговоры расслабляюще подействовали на президента России.

Разве можно было так публично признать, что это «МЫ», то есть, Россия провела референдум в Крыму. Из текста стенограммы пресс-конференции на официальном сайте президента РФ это злополучное «Мы» убрали. Но, как говорится, «слово не воробей»…

ЛОМАТЬ – НЕ СТРОИТЬ

И все же Путина можно поздравить с серьезной геополитической победой. Да, добиться от Трампа «созидательных» действий для восстановления американо-российских отношений не удается. Наоборот, после каждого подобного проявления «любви» со стороны Трампа то ли к России, то ли к самому Путину, в США раскручивается очередной виток антироссийских санкций, притом, на законодательном уровне. А это лишает Трампа права самостоятельно отменять эти санкции без согласия Конгресса. Еще немного, и Путину с Трампом не о чем будет говорить, по крайней мере, касательно американо-российских отношений.

Тут необходимо обратить внимание на следующий немаловажный нюанс, который является определяющим в формировании политики Белого Дома в отношении России. На сегодняшний день разведсообщество США считает «вмешательство России в американские выборы» доказанным фактом. При этом отмечается, что никаких доказательств «сговора между предвыборным штабом и Кремлем» обнаружено не было, по крайней мере, пока. И это устраивает Трампа. Без «сговора с Кремлем» попытки импичмента Трампа не имеют реальных перспектив в связи с российским вмешательством в американские выборы. Но расследование продолжается. И никто не может «гарантировать отсутствие подобного сговора». Тем более, что одного из советников предвыборного штаба Трампа уже обвинили в том, что он был завербован российскими спецслужбами. Если надо будет, то доказательства «сговора» найдутся. Даже уже обнародованные факты можно расценить как попытку «сговора с Кремлем» против Клинтон. Ведь, сын Трампа и его зять Кушнер встретились с российским адвокатом Весельницкой, действия которой якобы были санкционированы Кремлем, в надежде получить от нее компромат на Хиллари Клинтон.

Одним словом, жесткая санкционная политика администрации Трампа в отношении России определяется не только позицией американского истеблишмента, в частности Конгресса США, но и реальной угрозой в противном случае быть обвиненным «в сговоре с Кремлем». Именно, поэтому Трамп постоянно напоминает, что он самый жесткий в истории США в отношении России американский президент.

Таким образом, до тех пор, скорее всего, пока Трамп будет самым «жестким» президентом в отношении России, доказательства «в сговоре с Кремлем» не будут найдены. Это чем-то вроде негласной договоренности между Трампом и разведсообществом. Ведь импичмент президента по обвинению «в сговоре с Кремлем» станет позором для США!!!

Но, как говорится, «ломать – не строить». Не хотелось бы обвинять Трампа во всех грехах. Однако, президент США может быть и не осознанно, но уже оказал Путину неоценимую геополитическую услугу.

Россия из кожи вон лезла, чтобы спровоцировать противостояние между США и его союзниками по Североатлантическому блоку. Россия поочередно предлагала союз США против Евросоюза и наоборот. Москва то и дело отмечает необходимость создания единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, естественно, в противовес экономическому союзу между ЕС и США.

В Кремле утверждают, что после развала СССР и разгрома коммунистической идеологии, НАТО будучи продуктом «холодной войны», стала «анахронизмом», и, как следствие, Евроатлантический блок давно надо было бы распустить. И «агенты влияния» и «полезные идиоты» Кремля по всему миру повторяют эту чушь. Кстати, во время предвыборной кампании и Трамп делал почти схожие заявления. Надо же! Оказывается военные блоки создаются исключительно на идеологической основе, а не исходя из совпадения геополитических интересов государств на том или ином историческом отрезке и географическом пространстве. При этом никто не вспоминает об Организации Договора Коллективной Безопасности, так как она «веяние времени».

Создается впечатление, что американский истеблишмент не то что увлекается «российской угрозой», но, по крайней мере, недооценивает усилия Трампа по развалу евроатлантического военно-политического и экономического союза.

Трамп, по сути, объявил экономическую войну не только России и Китаю, но и Евросоюзу. На первый взгляд, он требует справедливости. Предвыборная программа Трампа включала намерение по сокращению дефицита торгового баланса США. В 2017 году дефицит составил $566 млрд, большая часть которого приходится на долю Китая — $375,2 млрд. Второе место после Китая занимает Евросоюз — на него в 2017 году приходилось $151,4 млрд. торгового дефицита.

Несмотря на протекционистскую политику, которую ведет Вашингтон, Соединенные Штаты остаются крупнейшим торговым партнером Евросоюза. По итогам 2017 года объем их совокупного товарооборота в денежном исчислении составил 631 млрд. евро, то есть, почти 740 млрд. долларов. Таким образом, речь идет о дефиците примерно в 20 процентов. Все верно.

Но при этом, необходимо учитывать следующие факторы: во-первых, население Евросоюза более чем на 50% больше.

Во-вторых, государство претендующее на «величие» просто вынуждено нести определенные затраты на поддержку своих союзников. Кстати, это касается не только взаимоотношений с Евросоюзом, но и трат в рамках НАТО.

А Трамп мало того, что требует увеличения затрат на оборону со стороны союзников по НАТО, что в целом справедливо, но и заявляет об отсутствии необходимости защищать «меньших братьев» типа Черногории. Ну, зачем начинать третью мировую войну из-за Черногории.

Во-первых, примерно так думали накануне Второй Мировой Войны как лидеры свободного мира, так и Сталин. Первые подписали Мюнхенское соглашение. Соглашение касалось передачи Чехословакией Германии Судетской области. И премьер-министр Великобритании Чемберлен заявил: «Я привез вам мир!». А Сталин пошел еще дальше. Он не стал мелочиться. Взял и поделил с Гитлером всю Восточную Европу.

Во-вторых, невозможно не заметить лицемерия Трампа. Он считает безумием начинать мировую войну, а если быть точным враждовать с Россией из-за «крохотной» Черногории. Но при этом, ради не менее «крохотного» Израиля готов спровоцировать войну между двумя мировыми религиями – христианством и исламом. Речь не идет об обеспечении безопасности Израиля. Тут вопросов нет. Проблема в попытках предопределить окончательный статус Иерусалима или же Гу дса, кому как будет угодно. Не случайно, что ведущие державы Евросоюза отказались поддержать эту политику Трампа.

При этом, Вашингтон никак не отреагировал на закон о еврейском характере государства Израиль. Ведь, этот закон противоречит базовым ценностям западного мира.

Как же так?! Куда же делся трамповский рационализм?! Неужели, ради любви к внукам можно пожертвовать всем?!

И, наконец, в-третьих, позиция Трампа полностью укладывается в рамки путинского варианта урегулирования конфликта между коллективным Западом и Россией в целом, и с США в частности. Забудьте про Крым, как забыли про оккупацию части территории «крошечной» Грузии и все начнем с чистого листа. Не станем же мы из-за Грузии, Восточной Украины, Крыма провоцировать ядерную войну. А подпевал, там, на Западе предостаточно. Речь не только о Трампе.

Однако, необходимо отметить и отсутствие искренности со стороны союзников по Евросоюзу и НАТО. Они пытаются таскать каштаны чужими руками. А сами ни за что не платить. Как тут не вспомнить басню «Обезьяна и Кот» французского баснописца Жана Лафонтена (1621 — 1695). Обезьяна заставляет Кота таскать каштаны из огня, на котором те поджариваются. Обезьяна их съедает, а Кот, не получая ничего, только обжигает себе лапы.

Практически чуть ли не все страны Евросоюза обеспокоены экстерриториальными санкциями США и сомневаются в их целесообразности, особенно, Италия, Греция, Австрия. Особое раздражение в Германии вызывает возможные американские санкции против «Северного потока-2».

Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза за 2017 года составил 231,2 млрд. евро, то есть, 270,27 млрд. долларов. Если сравнивать с до санкционным 2013 годом, то это всего на 130 млрд. долларов меньше. Это грубые расчеты автора. Но могу сослаться на более компетентные источники.

Больше всех от санкций пострадала Германия. На нее приходятся «почти 40% потерь в сфере торговли, тогда как другие крупные геополитические игроки, например, такие, как Соединенное Королевство (7,9%), Франция (4,1%) и Соединенные Штаты (0,6%), пострадали гораздо меньше».

Общие издержки, связанные с ограничениями, введенными в 2014 году против России, составили, под данным Кильского института мировой экономики (IfW), 114 миллиардов долларов или 97 миллиардов евро только в 2015 году. Из них 61% пришлись на долю российских компаний. Экспортные потери западных стран, которые ввели санкции, доходят до 44 миллиардов долларов или 37,5 миллиарда евро, 90% из них — это ущерб, понесенный странами Евросоюза.

Таким образом, экспорт Германии в российском направлении уменьшился примерно на 20 млрд. долларов. А на самом деле, Германия ничего не потеряла. Она освоила новые рынки. Вот вам, самые свежие статданные.

Германский экспорт и импорт товаров в 2017 году обновил рекорды.

По данным Федерального статистического управления ФРГ (Destatis), объем поставок за рубеж вырос на 6,3%, до 1,279 трлн. евро, в том числе благодаря высокому спросу на оборудование. А это делает 1495,15 млрд. долларов. Таким образом, получается, что Германия «гипотетически» потеряла менее полутора процента своего экспорта.

Именно, на эти моменты в Вашингтоне обращают внимание. После Германии Соединённые Штаты — крупнейший импортёр австрийских товаров, напомнил в интервью Kurier новый посол США в Австрии Тревор Трейна тем австрийцам, которым антироссийские санкции «стоят поперёк горла». По сравнению с преимуществами растущей торговли с США возможности торговли с Россией кажутся просто «ничтожными», отметил американский дипломат.

По мнению посла США в Австрии, отношения между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами обязательно улучшатся.

«До тех пор, однако, мы будем и дальше задействовать такие средства политического давления, как санкции, которые останутся в силе», — заверил американский дипломат.

При этом Трейна абсолютно не смутился, когда журналист Kurier напомнил ему о том, что многим в Австрии антироссийские санкции «стоят поперёк горла».

«Мне нравится, насколько практично австрийцы рассуждают о своей экономике. Тем не менее я тоже охотно вам напомню, что после Германии Соединённые Штаты— крупнейший импортёр австрийских товаров. Причём экономические отношения между Вашингтоном и Веной продолжают набирать обороты. По сравнению с преимуществами растущей торговли с США возможности торговли с другими странами кажутся ничтожными. В настоящее время Россия занимает 12 место в списке крупнейших торговых партнёров Австрии — даже Норвегия её опережает», — подчеркнул американский посол в Австрии Тревор Трейна.

Таким образом, «агенты влияния» и «полезные идиоты» Кремля и по эту сторону Атлантического океана на самом деле просто спекулируют на не существующих потерях от антироссийских санкций. Это тем более печально, что сегодня Россия совершает агрессию ни где нибудь в Африке или же в Азии, а в самой Европе. Как накануне Второй Мировой Войны…

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