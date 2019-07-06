Еще одна страна захотела в еврозону

Хорватия может присоединиться к еврозоне уже в 2023 году, пишет Bloomberg со ссылкой на главу хорватского Центробанка Бориса Вуйчича.

По его словам, страна начала процедуру присоединения к Европейскому механизму валютных курсов (ERM II). «Определенных дат еще нет, но мы должны идти шаг за шагом», — заявил глава регулятора.

Он также отметил, что Хорватия может выполнить условия для присоединения к ERM II к середине следующего года и перейти на евро «по крайней мере через два года».

В числе обязательств, которые должна выполнить Хорватия: сохранение стабильности финансово-банковской системы, положительные финансовые показатели, усиление сотрудничества с Европейским центральным банком (ЕЦБ) и некоторые структурные меры, в частности улучшение бизнес-климата.

Ранее, в мае, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер признался, что власти Греции в 2001 году наврали со статистикой, чтобы вступить в еврозону.(Lenta.ru)

| 2019-07-05T23:22:55+00:00 6 июля 2019, 07:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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