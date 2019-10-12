Еще одна страна прекратит поставки оружия в Турцию из-за операции в Сирии

Франция отказалась продолжать поставки оружия в Турцию после начала Анкарой операции «Источник мира» в Сирии. Об этом сказано в совместном заявлении министерств иностранных дел и вооруженных сил Франции, передает ТАСС.

Решение вступает в силу «незамедлительно». Париж обосновал прекращение экспорта вооружения тем, что Анкара может использовать его в ходе ведущейся односторонней военной операции.

Кроме того, Франция в очередной раз осудила действия Турции. «Это наступление ставит под угрозу усилия международной антитеррористической коалиции по обеспечению безопасности и стабилизации. Это повлечет значительные гуманитарные последствия», — сказано в заявлении. Помимо этого Париж потребовал встречи международной антитеррористической коалиции.

Ранее об аналогичном решении заявила Германия. «На фоне турецкого военного наступления в северо-восточной Сирии федеральное правительство больше не будет выдавать новые разрешения на военную продукцию, которая может быть использована Турцией в Сирии», — сказал глава немецкого МИД Хайко Маас.

9 октября президент Турции Реджеп Тпйип Эрдоган объявил о старте военной операции против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации»Исламское государство». Турецкие войка действуют совместно с формированиями Сирийской свободной армии. 11 октября в Анкаре отчитались об уничтожении 399 террористов.(lenta.ru)