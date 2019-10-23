Еще одна кампания Пашиняна

В последние недели в соседней Армении вновь обострились трения между бывшими и нынешними. Известно, что еще в мае премьер-министр Никол Пашинян выступил с инициативой о создании в парламенте Армении спецкомиссии по расследованию обстоятельств 4-дневной апрельской войны 2016 года. Перед ней поставлены задачи выяснить — как и почему «напал» Азербайджан? Были ли готовы к этому войска Армении? И каковы реальные потери и утраты Армении в этих столкновениях?

Комиссия была создана и действует, регулярно вызывая на свои закрытые для общественности заседания различных свидетелей из числа политиков и бывших военных.

Но возможно ведь и то, что для Пашиняна эта комиссия своего рода инструмент для расчищения политического поля от оппонентов, которых все еще немало? Обвинить кого «надо», арестовать, и продолжить осуществлять свой задуманный курс. Может, таков план Пашиняна. Сейчас вот в СМИ Армении стали муссировать тему необходимости вызова на ковер экс-президента Саргсяна.

И все-таки очень интересно, для чего именно была создана и работает до сих пор эта специальная парламентская комиссия?

Отвечая на этот вопрос #, ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа GSAC Гела Васадзе заметил:

— В наших странах любые действия политиков имеют двойное назначение. Естественно, это политический процесс переформатирования власти элиты, ровно так же, как и разбор полетов с наказанием виновных или невиновных. Тут ничего нового, это характерно для всех постсоветских стран. Вопрос — чего больше, желания оптимизировать систему безопасности или систему власти, хотя эти вещи взаимосвязаны.

Своей точкой зрения поделился и политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Прежде всего, нужно сказать, что этот процесс, впрочем, как и процесс по делу 2 марта (по которому обвиняется экс-президент Роберт Кочарян), к сожалению, больше выглядит, как политическое дело. Он позволяет подвести юридическую базу под политические репрессии против представителей прежнего режима, для того чтобы добиться каких-то внутриполитических целей, но не является отражением желания объективно разобраться в сути проблемы и выяснить причинно-следственную связь той короткой войны.

Между тем, ни для кого не секрет, что события начала апреля 2016 года стали следствием последовательных провокаций на линии фронта, которые впоследствии вылились в прямой конфликт, боестолкновения. И с сожалением приходится констатировать, что за прошедшие годы причины и суть тех провокаций армянская сторона так и не раскрыла.

Весь процесс концентрируется на неудачах армянских войск, на причинах, которые вызвали эти неудачи. Обвиняются бывшие руководители Армении, военно-политическое руководство в том, что они недостаточно средств выделяли и мало внимания уделяли вопросам обороны, укреплению так называемой «линии Оганяна» и пр.

Рассматриваются вопросы хищений и нецелевого использования средств в армии. Все это на самом деле было, и массово. Вот как-то больше вокруг таких вопросов концентрируется все это разбирательство.

Потенциально по этому делу и Серж Саргсян может угодить за решетку, и другие бывшие руководители тоже, но щепетильность ситуации заключается в том, что целый ряд деятелей, которые сейчас находятся в армейском командовании, и тогда был не на последних ролях в военной иерархии. Тот же нынешний министр обороны Армении Тоноян тогда занимал пост замминистра. Если уж судить ответственных, то судите всех. А то ведь получается некий выборочный подход, который вызывает новые вопросы, и они остаются без ответа.

В очередной раз мы наблюдаем, что в результате искаженной картины действительности, в которой долгое время пребывает сознание армянского общества, уже и само армянское руководство начинает как бы блуждать меж трех сосен, ищут вину отдельных людей, будучи не в состоянии проанализировать ситуацию в целом.

Скажем, если предположить, что возобновится горячая фаза конфликта (это, кстати, сейчас усиленно провоцирует армянская сторона), то последствия ее могут быть куда более печальными.

Не думаю, что если в результате таких провокаций армянской стороны Азербайджан ответит многократно, то Армения сможет остановить натиск наших войск и даже (как они уверяют) перейти в контрнаступление.

То есть, в принципе армянская военно-политическая машина рискует наступить на те же грабли, что и в 16 году. Поэтому вот эти разбирательства парламентской комиссии, к сожалению, отнюдь не предполагают возможности адекватно оценить ситуацию и изменить направление курса армянской политики.

Если задаться вопросом, почему, зная об отставании своих и превосходстве наших войск, военно-политическое руководство Армения все же пошло на обострение ситуации с Азербайджаном, то при объективном рассмотрении, возможно, вскроется целый ряд обстоятельств, которые не хотело бы услышать нынешнее руководство Армении. И вот для того, чтобы не провоцировать появление реальных объективных ответов на эти вопросы, скорее всего, армянское правосудие будет всячески избегать их обсуждения.

И в такой ситуации, конечно, подобного рода расследования больше походят на фарс, чем на действительное желание разобраться в сути вопроса.