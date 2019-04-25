Еще один взрыв произошел на Шри-Ланке

В районе Пугода примерно в 40 км от столицы Шри-Ланки Коломбо произошел взрыв, сообщает News 1st со ссылкой на представителя полиции.

Он отметил, что взрыв произошел в «пустой» местности, передает Газета.Ru.

Данных о жертвах и разрушениях в настоящий момент нет.

Правоохранители расследуют обстоятельства инцидента.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов в католических церквях и гостиницах, их жертвами стали 359 человек, еще более 500 получили ранения различной степеи тяжести.

| 2019-04-25T09:07:35+00:00 25 апреля 2019, 13:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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