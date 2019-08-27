Еще один американский сенатор заявил об отказе в российской визе

Американский сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что ему отказали в визе для въезда в Россию.

Как следует из сообщения на сайте Мерфи, он собирался приехать в составе двухпартийной делегации Конгресса США.

«К сожалению, российские власти продолжают изолировать свою страну, препятствуя как нашему, так и нескольким другим визитам в последние месяцы», — говорится в заявлении члена комитета Сената США по иностранным делам.

В своем заявлении он отмечает, что хоть он и критиковал Россию, но считает важным «поддерживать диалог, особенно в моменты напряженности».

«Перед нашими (США и России — ИФ), странами, обладающими крупнейшими в мире ядерными арсеналами и способными уничтожить друг друга, стоит ответственность поддерживать безопасность во всем мире и предотвращать конфликт между США и Россией», — полагает американский сенатор.

Ранее Мерфи активно критиковал Москву, поддерживая обвинения в адрес Кремля в якобы предпринимаемых вмешательствах в выборы, и приветствовал введение санкций.(interfax.ru)